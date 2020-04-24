越南新住開民宿疫情影響收入銳減　移民署介紹紓困方案度難關

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站24日辦理新住民家庭教育課程，讓新住民了解新冠疫情期間政府各種作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

新冠肺炎疫情持續延燒，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（24）日辦理新住民家庭教育課程，邀請經濟部南區聯合服務中心主任林進添擔任講座，介紹政府於新冠疫情期間的各種紓困振興方案及輔導措施。

高雄市第一服務站主任徐志權利用機會向在場新住民宣導外籍人士在臺專案延期措施及移民署推動的「擴大自行到案專案」，課程精彩又實用，學員發言相當熱絡。

林進添表示，民眾可從經濟部的網頁「紓困與振興輔導專區」，連結到各部會為因應新冠肺炎的紓困措施網址，進而得知如何申請各種津貼、補助及紓困等相關實用訊息。

來自越南的新住民小梅說，家中經營民宿，受疫情影響，觀光住宿的遊客減少很多，房貸及員工薪資的壓力，令人吃不消，政府的補貼就像及時雨，讓他們有信心度過這波疫情難關。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，面對新冠肺炎疫情一定要全民做好防疫，政府也已規劃好各項防疫及經濟紓困振興措施，協助大家共度難關。

另再次呼籲，移民署針對逾期停（居）留外來人士正在推動「擴大自行到案專案」，於4月1日起至6月30日自行到案者，採不收容、不管制來臺期間及最低罰鍰等鼓勵措施。民眾若發現周遭有逾期滯臺的外來人士，請協助並鼓勵他們趕緊向移民署自行到案，回到自己的國家，避免家人擔心。如需要專案相關訊息，可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1995」專線洽詢。

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