全台首座「XR超體感樂園」開幕　HTC VIVELAND「VR 2.0」搶灘高雄 

▲全台首座「XR超體感樂園」搶灘高雄。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）宣布旗下HTC VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸），推出為期4個月的「XR超體感樂園」，即日起至8月31日在高雄大魯閣草衙道大道東3樓活動會館展出。

宏達電表示，展覽展現「VR 2.0」的科技，讓觀眾透過體感科技深度沉浸於VR和AR內容之中，內容包含「恐龍」與「音樂」兩大展區，領域涵蓋遊戲娛樂及人文藝術，展現HTC跨足多元內容與產業的決心。

▲HTC VIVELAND XR超體感樂園。（圖／HTC提供）

宏達電指出，設立在高雄大魯閣的「XR超體感樂園」結合VR、AR與體感裝置，讓虛實之間毫無界限，更突破過去VR作品的擬真畫質，讓觀眾感受最新的XR應用，展覽現場陳設AR互動合影與浮空投影等亮點，將成為最新打卡熱點。

▲恐龍紀元VR。（圖／HTC提供）

宏達電說明，恐龍展區打造時空站意象，結合AR、VR與體感座艙，讓觀眾穿越時空回到恐龍紀元展開冒險；音樂展區則由VIVE ORINGINALS與五月天的御用MV後製團隊「有機像素」，攜手推出藝人安溥《蘚的歌唱》沉浸式VR+AR音樂展演，透過容積攝影技術讓觀眾零距離欣賞音樂表演。

宏達電補充，恐龍展區以「恐龍紀元時光站」為概念，讓觀眾戴上VIVE頭盔搭乘具體感互動的「時光機」座艙，回到侏儸紀，穿過火山、叢林、大海與熱浪，並在遠古恐龍聚落的驚駭聲光中，展開海陸空大冒險，現場的AR陳設也能讓觀眾與恐龍跨時空合影，留下「時空旅行」的痕跡。

▲HTC VIVELAND企業解決方案副總經理李文材。（圖／HTC提供）

HTC VIVELAND 企業解決方案副總經理李文材表示，這次HTC端出的恐龍展區與音樂展區XR體感體驗，呈現VR與AR的全新應用，藉XR新科技讓人快速接受資訊並留下深刻感受，除藝文及娛樂外，對於各領域的延伸應用如教育、醫療等等，都將帶來突破性的發展。

李文材透露，這次恐龍展區超完美的結合VR與AR科技，加上震動座椅所帶來的沉浸體感，讓人徜徉大海時精確地同步感受穿越岩漿的微風和熱浪，帶給觀眾好萊塢等級的極致聲光享受，並獲多家海內外主題樂園的青睞，許多樂園業者都表達高度的意願，希望能夠購買或進一步合作。

▲民眾戴上VIVE頭盔搭乘具體感互動的時光機座艙。（圖／HTC提供）

HTC VIVELAND「XR超體感樂園」展期自即日起至8月31日（音樂展區展期為5月18日-7月31日），開放時間為平日上午11點到晚上10點、假日上午10點30分到晚上10點，兩大展區採個別售票，購票後分批入場，恐龍展區單人單次體驗價300元，音樂展區單人單次體驗價220元，並有優惠方案。

此外，除了現場體驗之外，「XR超體感樂園」更規劃有恐龍蛋蛋任性抽開幕首4日限定抽獎活動，以及恐龍粉絲大募集免費體驗票贈送活動，送出讓粉絲愛不釋手的VIVELAND超值卡、VIVELAND免費體驗券、恐龍抱枕、睡袋、模型、胸章等多樣好禮，精彩可期。

▲全台首座「XR超體感樂園」。（圖／HTC提供）

【XR超體感樂園資訊】

展館名稱：HTC VIVELAND「XR超體感樂園」

展出地點：高雄大魯閣草衙道大道東3樓活動會館

展出日期：即日起-2020/8/31（音樂展區5/18-7/31）

展出時間：平日11:00-22:00，假日10:30-22:00



恐龍展區體驗說明：展期自即日起-8/31

單人體驗 ，一次可容納 8 人的沉浸式體驗，每小時 6 個場次。

遊戲體驗時間為約 6 分鐘，含穿戴及說明總體驗時間 10 分鐘內完成。

遊戲票價：定價 300 元/單人，VIVELAND會員、網路購票與團體另有優惠。

目標客群：家庭客群、學生及年輕族群、科技愛好者。



音樂展區體驗說明：展期為5/18-7/31

單人體驗， 一場 4 人的沉浸式體驗，每小時 4 個場次。

總體驗時間 15 分鐘，含 VR 體驗 6 分鐘 + AR 體驗 3 分鐘。

遊戲票價：定價 220 元/單人，VIVELAND會員、網路購票與團體另有優惠。

目標客群：文藝客群、樂迷、科技愛好者。