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HTC「防疫方案」下殺2.5折　VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元

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▲HTC「防疫方案」下殺2.5折　VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

為了因應防疫在家策略，宏達電（HTC）特別推出系列防疫方案，其中包括VIVEPORT INFINITY訂閱吃到飽服務，從月租289元直接下殺2.5折到72元，並策劃系列兼顧遊戲趣味與健身功能的VR內容，同時在臉書開起直播分享，教學VR相關的有趣內容。

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，防疫待在家保護自己也保護別人，因此為了增添民眾在家的趣味性，宏達電特別推出VIVEPORT INFINITY防疫方案，直接把訂閱吃到飽方案下殺到每月僅需72元，而且限時特惠，想撿便宜的玩家千萬別錯過。

▲HTC「防疫方案」下殺2.5折　VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVEPORT遊戲Creed: Rise to Glory。（圖／HTC提供）

同時，宏達電策劃系列VR應用內容，特別把兼顧遊戲趣味與健身功能的遊戲整理出來，包括拳擊、韻律、舞蹈、冥想、網球、節奏、忍者、足球等需要全身動起來的遊戲，讓用戶待在家也能養成良好的運動習慣，還能達到強身健體的作用。

▲HTC「防疫方案」下殺2.5折　VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVEPORT遊戲OhShape。（圖／HTC提供）

HTC VIVEPORT系列活動，包括Creed: Rise to Glory這款以洛基系列第7部電影為主的《金牌拳手》，可與對手進行相當擬真的拳擊比賽；OhShape的靈感則來自於日本熱門電視節目「Hole in the wall」，這是一款律動感十足的韻律遊戲，很適合與朋友一起玩。

▲HTC「防疫方案」下殺2.5折　VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVEPORT遊戲Remind VR: Daily Meditation。（圖／HTC提供）
 
Dance Collider是一款VR終極舞蹈節奏遊戲，玩家在最新版本中能與8個獨特的角色共舞，還能進行32場簡單、正常和專業難度的舞蹈比賽；Remind VR: Daily Meditation則是幫助人們進行冥想放鬆的VR應用內容，讓玩家透過「完全放下」、「丟掉習慣」與「終極放鬆」等模式釋放壓力。

▲HTC「防疫方案」下殺2.5折　VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVEPORT遊戲First Person Tennis。（圖／HTC提供）
 
BOXVR是充滿音樂性的拳擊遊戲，讓玩家能夠透過「鍛鍊」、「培訓」與生存三的階段與模式完全耗盡卡路里；First Person Tennis則是第一人稱的網球遊戲，玩家將模擬面對職業級網球選手，進入13個具有完整排名賽制的巡迴賽，還可選7種不同特性的球場，也能選擇與電腦或其他玩家對抗。

▲HTC「防疫方案」下殺2.5折　VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVEPORT遊戲Knockout League。（圖／HTC提供）
 
PowerBeatsVR是一款基於節奏的虛擬實境健身遊戲，有很多拳擊、擊球和躲閃動作，比其他遊戲要求更激烈的全身運動；Knockout League為街機拳擊遊戲，按照1:1比例還原現實場景，實現各種進攻和出擊，讓玩家依靠直覺來閃躲移動身體，不再依靠傳統的控制器按鍵來進行遊戲操作。

▲HTC「防疫方案」下殺2.5折　VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVEPORT遊戲Ninja Legends。（圖／HTC提供）
 
Ninja Legends讓玩家在VR環境中體驗令人血脈噴張的動作，用獨一無二的忍者武器磨練技藝，比如武士刀、爪子和杖，並用鏈鏢、暗影步和弓擊敗敵人；Final Soccer VR則是專為模擬足球的VR游戲，提供玩家以守門員或前鋒的角色進行遊戲，若玩家有三個以上的追蹤器，就能模擬全身體驗。

▲HTC「防疫方案」下殺2.5折　VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVEPORT遊戲Final Soccer VR。（圖／HTC提供）

此外，為了增加消費者對VR的認識，宏達電規劃到5月8日這段期間，特別在每週二、五舉辦臉書粉絲團的直播分享，主題包括「如何挑選適合自己的VR裝置」、「介紹Cosmos/Cosmos Elite控制器」、「VR需要具備的電腦配備」、「VR音樂應用」等內容。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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宏達電HTCVRVIVEPORT INFINITY

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