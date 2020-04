HTC「防疫方案」下殺2.5折　VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元

▲HTC VIVEPORT訂閱吃到飽限時月租72元。(圖/HTC提供)

記者姚惠茹/台北報導

為了因應防疫在家策略,宏達電(HTC)特別推出系列防疫方案,其中包括VIVEPORT INFINITY訂閱吃到飽服務,從月租289元直接下殺2.5折到72元,並策劃系列兼顧遊戲趣味與健身功能的VR內容,同時在臉書開起直播分享,教學VR相關的有趣內容。

新冠肺炎(COVID-19)疫情席捲全球,防疫待在家保護自己也保護別人,因此為了增添民眾在家的趣味性,宏達電特別推出VIVEPORT INFINITY防疫方案,直接把訂閱吃到飽方案下殺到每月僅需72元,而且限時特惠,想撿便宜的玩家千萬別錯過。

▲HTC VIVEPORT遊戲Creed: Rise to Glory。(圖/HTC提供)

同時,宏達電策劃系列VR應用內容,特別把兼顧遊戲趣味與健身功能的遊戲整理出來,包括拳擊、韻律、舞蹈、冥想、網球、節奏、忍者、足球等需要全身動起來的遊戲,讓用戶待在家也能養成良好的運動習慣,還能達到強身健體的作用。

▲HTC VIVEPORT遊戲OhShape。(圖/HTC提供)

HTC VIVEPORT系列活動,包括Creed: Rise to Glory這款以洛基系列第7部電影為主的《金牌拳手》,可與對手進行相當擬真的拳擊比賽;OhShape的靈感則來自於日本熱門電視節目「Hole in the wall」,這是一款律動感十足的韻律遊戲,很適合與朋友一起玩。

▲HTC VIVEPORT遊戲Remind VR: Daily Meditation。(圖/HTC提供)



Dance Collider是一款VR終極舞蹈節奏遊戲,玩家在最新版本中能與8個獨特的角色共舞,還能進行32場簡單、正常和專業難度的舞蹈比賽;Remind VR: Daily Meditation則是幫助人們進行冥想放鬆的VR應用內容,讓玩家透過「完全放下」、「丟掉習慣」與「終極放鬆」等模式釋放壓力。

▲HTC VIVEPORT遊戲First Person Tennis。(圖/HTC提供)



BOXVR是充滿音樂性的拳擊遊戲,讓玩家能夠透過「鍛鍊」、「培訓」與生存三的階段與模式完全耗盡卡路里;First Person Tennis則是第一人稱的網球遊戲,玩家將模擬面對職業級網球選手,進入13個具有完整排名賽制的巡迴賽,還可選7種不同特性的球場,也能選擇與電腦或其他玩家對抗。

▲HTC VIVEPORT遊戲Knockout League。(圖/HTC提供)



PowerBeatsVR是一款基於節奏的虛擬實境健身遊戲,有很多拳擊、擊球和躲閃動作,比其他遊戲要求更激烈的全身運動;Knockout League為街機拳擊遊戲,按照1:1比例還原現實場景,實現各種進攻和出擊,讓玩家依靠直覺來閃躲移動身體,不再依靠傳統的控制器按鍵來進行遊戲操作。

▲HTC VIVEPORT遊戲Ninja Legends。(圖/HTC提供)



Ninja Legends讓玩家在VR環境中體驗令人血脈噴張的動作,用獨一無二的忍者武器磨練技藝,比如武士刀、爪子和杖,並用鏈鏢、暗影步和弓擊敗敵人;Final Soccer VR則是專為模擬足球的VR游戲,提供玩家以守門員或前鋒的角色進行遊戲,若玩家有三個以上的追蹤器,就能模擬全身體驗。

▲HTC VIVEPORT遊戲Final Soccer VR。(圖/HTC提供)

此外,為了增加消費者對VR的認識,宏達電規劃到5月8日這段期間,特別在每週二、五舉辦臉書粉絲團的直播分享,主題包括「如何挑選適合自己的VR裝置」、「介紹Cosmos/Cosmos Elite控制器」、「VR需要具備的電腦配備」、「VR音樂應用」等內容。