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無需電腦！VR遠端面對面溝通　宏達電推出「VIVE遠距應用解決方案」

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▲▼提供VR遠端面對面溝通　宏達電推出「VIVE遠距應用解決方案」。（圖／HTC提供）

▲宏達電推出「VIVE遠距應用解決方案」。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
宏達電（HTC）今（17）日宣布因應全球防疫大作戰，即日起推出「VIVE遠距應用解決方案」，透過VR虛擬裝置即能進行「面對面」多人參與線上虛擬會議及即時多種檔案格式分享，不論是企業培訓、演說訓練、遠程會議或教學、3D物件模型討論都可以透過VIVE Sync VR虛擬實境技術進行。
 
宏達電表示，「VIVE遠距應用解決方案」是一個無需電腦就能使用的多合一協作VR應用解決方案，包含搭配VIVE一體機式頭戴式顯示器「VIVE Focus Plus」或「VIVE Focus」，以及「VIVE Sync －VR虛擬會議平台」。

宏達電指出，會議發起人僅需一鍵點擊即可安排會議，設定完成後就可以進行各式遠程VR應用，使用者可透過於App Store及Google Play上的「Sync XR Avatar Creator」應用軟體，創建與自己相似的3D虛擬人像(Avatar)並登入線上VR空間，憑藉逼真的虛擬形象進行面對面深度互動。

▲▼提供VR遠端面對面溝通　宏達電推出「VIVE遠距應用解決方案」。（圖／HTC提供）

▲宏達電「VIVE遠距應用解決方案」提供VR遠端面對面溝通服務。（圖／HTC提供）
 
宏達電說明，比如一位老師可以遠端給予學生演說技巧的指導，所有參與的老師及同學在有如親臨現場及充滿沉浸感的空間下進行示範、練習及即時演練，並讓台下的老師及同學提供建議，演練過程可以更真實有效。

宏達電補充，3D物件的展示也是「VIVE Sync VR虛擬會議平台」的特色，設計者可將3D物件放在共享的虛擬空間中，360度無死角展示給業主或是團隊，並且可在3D物件上進行標註或繪圖，即時確認設計原型的細節，增加溝通效率。 

▲▼提供VR遠端面對面溝通　宏達電推出「VIVE遠距應用解決方案」。（圖／HTC提供）

▲宏達電「VIVE遠距應用解決方案」可以共同針對3D物件進行討論。（圖／HTC提供）
 
宏達電分享，日前HTC與中華電信行動分公司即透過「VIVE Sync－VR虛擬會議平台」完成台北及英國三地舉行的5G策略合作會談，會議結束後並於虛擬共享空間中進行長官合影，並在會議中進行各式檔案分享、製作筆記、做圖標記、影片播放等功能，降低公司溝通上的營運成本。
 
宏達電強調，VIVE Sync結合微軟OneDrive和OneDrive for Business功能，可以一鏈上傳檔案至OneDrive，可滿足不同企業用戶需求，未來還會新增更多功能，像是語音轉文字、製作個人筆記等，後續會陸續對外開放。

宏達電宣布，因應疫情持續，企業遠距辦公需求增高，即日起推出「VIVE遠距應用解決方案」，並從即日起至5月31日搭配「VIVE Focus Plus」或「VIVE Focus」，以及「VIVE Sync－ VR虛擬會議平台」提供企業客戶購買優惠方案，從單套、基礎方案(4套)至高階方案(12套)皆有不同優惠折扣。

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