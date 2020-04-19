《戰慄時空：艾莉克絲》試玩隔空取物、握槍填彈超逼真　HTC全台9間門市設體驗專區

▲《戰慄時空：艾莉克絲》以為第一款擁有完整劇情的VR遊戲大作。（圖／HTC提供）



記者姚惠茹／台北報導

《戰慄時空：艾莉克絲》（Half-Life: Alyx）是Valve繼《戰慄時空2：二部曲》之後，睽違12年推出的VR遊戲大作，並成為今年宏達電（HTC）VIVE Cosmos Elite上市期間的限量贈送遊戲，因此《ETtoday新聞運》特別使用HTC VIVE Cosmos搭配可替換式的外部追蹤面板進行試玩。

《戰慄時空：艾莉克絲》是《戰慄時空》系列的全新VR限定遊戲大作，專門為虛擬實境量身訂做的續作，故事設定在《戰慄時空》和《戰慄時空2》之間， 玩家扮演艾莉克絲·凡斯在父親遭到逮捕後，開始探索合成人的秘密武器，並試圖對抗掌控地球的合成人。

▲《戰慄時空：艾莉克絲》透過手持控制器操作「握槍填彈」超逼真。（圖／HTC提供）

《戰慄時空：艾莉克絲》作為第一款擁有完整劇情的VR遊戲大作，根據記者試玩，戴上VR頭戴式裝置之後，整個人就彷彿進到遊戲之中，而HTC VIVE Cosmos搭配可替換式的外部追蹤面板，更是增加遊戲的精準追蹤程度，還有快速反射動作的分秒差距。

▲「重力手套」是這款遊戲的特色之一。（圖／HTC提供）

當玩家進入《戰慄時空：艾莉克絲》的遊戲場景，即可透過手持控制器撿起任何在遊戲畫面中看到的物品，然後跟著故事劇情，穿戴遊戲最大特色的「重力手套」，讓玩家學習透過手持控制器「隔空取物」、「握槍填彈」，並讓玩家真的去思考自己的路線方向。

▲《戰慄時空：艾莉克絲》遊戲主軸的提示很少，但會帶著玩家進行操作教學。（圖／記者姚惠茹攝）

《戰慄時空：艾莉克絲》這款遊戲中的提示很少，但這是因為假設玩家就置身在遊戲當中，讓玩家透過手持控制器自行摸索遊戲規則，包括前進路線的探索、益智燒腦的解謎，甚至是對抗合成人時握彈填彈的每一個動作都超級逼真講究。

▲玩家躲避傑夫的同時仍要一手摀住口鼻。（圖／記者姚惠茹攝）

記者試玩時，以《戰慄時空：艾莉克絲》遊戲中最經典的對手傑夫為例，當你透過摸索發現傑夫的弱點之後，躲避傑夫的同時，必須借助身邊的酒瓶吸引傑夫的注意，甚至要一手摀住口鼻避免中毒，另一手解除難關通過，可以說需要注意到各個面向的細節，而這些都是遊戲精心設計的巧思。

▲玩家原本就有VIVE Cosmos裝置，只要再加購外部追蹤面板、定位器即可輕鬆升級配備。（圖／記者姚惠茹攝）

記者這次試玩使用的是HTC VIVE Cosmos搭配可替換式的外部追蹤面板，雖然宏達電今年新推出的VIVE Cosmos Elite講求定位追蹤和即時反應速度，更加適合用來玩這款VR遊戲大作，但其實玩家原本就有VIVE Cosmos裝置的話，只要再加購外部追蹤面板、定位器即可輕鬆升級配備。





▲HTC全台9間門市設置VR遊戲體驗專區。（圖／記者姚惠茹攝）

此外，宏達電看準遊戲熱潮，推出購買HTC VIVE Cosmos Elite頭戴式顯示器，即限量贈送玩家該款遊戲的活動，並特別在台北八德、台北三創、台北重慶南、板橋中山、台中公益、嘉義民族、台南金華、台南中山南、高雄建國等全台9間專賣店設置玩家體驗專區。