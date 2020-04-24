病毒來了怎麼辦？防疫、科普兩大繪本　開放免費下載機會教育

▲面對疫情，也是家長帶著孩子一起學習的好機會，三民書局線上開放科普、防疫兩大繪本免費下載閱讀。（圖／三民書局提供）

記者洪菱鞠／台北報導

觀賞影片或追劇，成了大多數人待在家防疫解悶最大樂趣，最近也有不少電影、動漫或歌手演唱會影像等，陸續開放給大眾在線上免費看，喜歡看閱讀的人也有免付費電子書可以看，近期三民書局就釋出科普、防疫兩大繪本，提供大眾免費下載閱讀並轉發分享。

新冠肺炎疫情持續延燒，以《古飛樂》、《皮皮與波西》系列享譽國際的繪本大師薛弗勒（Axel Scheffler），與英國知名童書出版社Nosy Crow合作，並邀請疾病學家、醫師齊力策畫防疫繪本《Coronavirus: A Book for Children》，三民書局在取得授權後，以電子書形式出版繁體中文版《病毒來了，我該怎麼辦？——新冠病毒防疫繪本》，希望讓各地小朋友都能了解什麼是新型冠狀病毒、對日常生活造成哪些影響，以及如何保護自己與他人。

薛弗勒表示，「作為兒童插畫家，面對疫情我問自己能為全世界的小讀者做點什麼？我希望能為孩子帶來知識和快樂。這場疫情危機前所未有，因此對於每個孩子和家庭來說，取得正確而可靠的資訊極為重要。」三民書局希望透過該防疫繪本，家長能帶著孩子進行機會教育，一起為防疫努力，即日起可在三民網路書店、三民粉絲團以及博客來、Google Play等電子書平台免費下載。

此外，三民書局去年底出版的科普繪本《小不隆咚──我們是微生物！細菌、病毒與真菌小小世界裡的大知識》，以繪本角色為圖製作的著色畫，也開放免費下載（https://bit.ly/3awAiMM）；父母可跟孩子一起玩著色，一起學習細菌、真菌、原生生物、病毒等等微生物的知識。