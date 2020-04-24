　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

病毒來了怎麼辦？防疫、科普兩大繪本　開放免費下載機會教育

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

三民書局釋出科普、防疫兩大繪本免費下載（圖／三民書局提供）

▲面對疫情，也是家長帶著孩子一起學習的好機會，三民書局線上開放科普、防疫兩大繪本免費下載閱讀。（圖／三民書局提供）

記者洪菱鞠／台北報導

觀賞影片或追劇，成了大多數人待在家防疫解悶最大樂趣，最近也有不少電影、動漫或歌手演唱會影像等，陸續開放給大眾在線上免費看，喜歡看閱讀的人也有免付費電子書可以看，近期三民書局就釋出科普、防疫兩大繪本，提供大眾免費下載閱讀並轉發分享。

新冠肺炎疫情持續延燒，以《古飛樂》、《皮皮與波西》系列享譽國際的繪本大師薛弗勒（Axel Scheffler），與英國知名童書出版社Nosy Crow合作，並邀請疾病學家、醫師齊力策畫防疫繪本《Coronavirus: A Book for Children》，三民書局在取得授權後，以電子書形式出版繁體中文版《病毒來了，我該怎麼辦？——新冠病毒防疫繪本》，希望讓各地小朋友都能了解什麼是新型冠狀病毒、對日常生活造成哪些影響，以及如何保護自己與他人。

薛弗勒表示，「作為兒童插畫家，面對疫情我問自己能為全世界的小讀者做點什麼？我希望能為孩子帶來知識和快樂。這場疫情危機前所未有，因此對於每個孩子和家庭來說，取得正確而可靠的資訊極為重要。」三民書局希望透過該防疫繪本，家長能帶著孩子進行機會教育，一起為防疫努力，即日起可在三民網路書店、三民粉絲團以及博客來、Google Play等電子書平台免費下載。

此外，三民書局去年底出版的科普繪本《小不隆咚──我們是微生物！細菌、病毒與真菌小小世界裡的大知識》，以繪本角色為圖製作的著色畫，也開放免費下載（https://bit.ly/3awAiMM）；父母可跟孩子一起玩著色，一起學習細菌、真菌、原生生物、病毒等等微生物的知識。

ET快訊
羅志祥私約女星鹹濕對話全曝光！曖昧「我很色幫我舒壓」
瑞德西韋爆臨床失敗　陳時中：不懂WHO為什麼要宣布瞎子摸象狀
羅志祥兄弟爆「早就在追愷樂」！他全知情還幫忙要電話…深夜約會
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

病毒來了怎麼辦？防疫、科普兩大繪本　開放免費下載機會教育

【廣編】拍出台灣人的勇氣！黑松沙士70週年MV首播帶洋蔥

iPhone SE開賣6分鐘千台現貨火速秒殺　iPhone11趁機下殺2萬有找

征服媽媽的心！母親節送禮好選擇　坐趟捷運全蒐集

《美少女戰士》快閃店空降夢時代！網曝「跟母親節檔期一起買」衝滿額更EZ

即飲、手沖傻傻分不清？街頭盲飲實測　這「咖」好味如大師手沖

名醫+國家健康認證雙推薦　有效更安心

爆紅生吐司、充滿父愛的可頌　4大品牌必吃麵包擄獲貪吃鬼的胃袋

SOGO台北店滿5千送4百連續13天　「防疫戰備車」加購現賺1800元

【廣編】美味自煮攻略　在家「一鍵」搞定

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

病毒來了怎麼辦？防疫、科普兩大繪本　開放免費下載機會教育

【廣編】拍出台灣人的勇氣！黑松沙士70週年MV首播帶洋蔥

iPhone SE開賣6分鐘千台現貨火速秒殺　iPhone11趁機下殺2萬有找

征服媽媽的心！母親節送禮好選擇　坐趟捷運全蒐集

《美少女戰士》快閃店空降夢時代！網曝「跟母親節檔期一起買」衝滿額更EZ

即飲、手沖傻傻分不清？街頭盲飲實測　這「咖」好味如大師手沖

名醫+國家健康認證雙推薦　有效更安心

爆紅生吐司、充滿父愛的可頌　4大品牌必吃麵包擄獲貪吃鬼的胃袋

SOGO台北店滿5千送4百連續13天　「防疫戰備車」加購現賺1800元

【廣編】美味自煮攻略　在家「一鍵」搞定

掰了請支援收銀！全聯出新招「結帳加速~」　一票婆媽卻崩潰：超不方便

本土劇婆婆女婿MV拍深情戲　賴慧如、許仁杰腦補劇情笑場

台中妹「脫褲直接來」　屋主一看露點畫面傻了...網歪樓：該照大腸鏡

中職／統一本季台南首戰　挑戰聯盟單隊最多700救援成工力

全國首例！夫妻逃漏稅6206萬同吃牢飯　子女獲龐大財產拒救父母：別來煩我們

農漁民未列入紓困補助對象　農會嘆：深掘心頭最軟的一塊肉

移工逃跑原因很洋蔥…「老公病危」她含淚投案…回印尼卻見不到最後一面

棄台與中國建交！吉里巴斯執政黨選舉大敗　在野黨承諾「與台灣復交」

防疫期間地下匯兌不打烊　專人到府取款...中小企業最愛

TRF風暴爭議未解　陳椒華籲成立金融消費者保護局

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

消費熱門新聞

台酒麵攤超逼人！三杯雞乾麵上市

iPhone SE開賣6分鐘　千台現貨火速秒殺

日本男星「刮鬍神器」美式賣場獨賣

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

超萌miffy來了！限量面紙盒、3用床上桌必收

「全聯We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點

美戰快閃店空降夢時代！網曝這樣衝滿額更EZ

洗碗機讓你把時間留給更值得的人

街頭盲測　這「咖」味如大師手沖

SOGO台北店滿5千送4百連續13天

家樂福防疫新規！即日起進賣場強制戴口罩

兼顧家計拚店長！巧手收服王令麟

更多熱門

相關新聞

拍出台灣人的勇氣！黑松沙士70週年MV有洋蔥

拍出台灣人的勇氣！黑松沙士70週年MV有洋蔥

五一連假防疫中市府強化景點管控

五一連假防疫中市府強化景點管控

韓國瑜「逆時中」唱反調　北市挺中央：較務實

韓國瑜「逆時中」唱反調　北市挺中央：較務實

法務部調查假訊息升級「工作站」 蔡英文：防疫時期一定要上緊發條

法務部調查假訊息升級「工作站」 蔡英文：防疫時期一定要上緊發條

唐鳳邀你來「救人」！送大同電鍋還承諾：我推特一定推你的影片

唐鳳邀你來「救人」！送大同電鍋還承諾：我推特一定推你的影片

關鍵字：

閱讀繪本看書防疫電子書

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面