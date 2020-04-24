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五一連假防疫超前部署　中市府強化熱門景點人流管控

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▲▼台中市府針對五一連假，加強防疫人流管控。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府針對五一連假，將加強景點及夜市防疫人流管控。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

五一連假是否要放，中央未定，台中市府24日表示，如有防疫隱憂，市府必配合中央管制，關鍵在於全民執行「防疫紀律」。市府目前針對各景點已規劃各項管控，包括高美濕地最多900人入場、國民運動中心「一周一閉」將再縮短營業時間，知名景點與夜市也將實施人流管控，呼籲全民一起防疫。

台中市農業局表示，高美野生動物保護區木棧道本月11日已實施人流管制。參照室內社交安全距離1.5公尺及考量木棧道面積，以900人次進行總量管制，並請現場巡守人員協助管制人流，假日派同仁現場督導，周邊請警察局清水分局高美派出所協助秩序維持。

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▲▼台中市府針對五一連假，加強防疫人流管控。（圖／台中市政府提供）

▲知名高美濕地已限制900人次總量管制。（圖／台中市政府提供）

經濟發展局則說，商圈部分已提供業者、餐飲及各行業明確可循的防疫標準，另針對逢甲夜市等道路型夜市管制，於主要出入口置放容留人數2,000人上限立牌，輔以監視器管制。路外型夜市製作容留人數上限立牌，置放於大慶夜市(600人)、旱溪夜市(900人)及太原夜市(900人)主要出入口，若管制人數超量，管委會或管理人員將在各出入路口舉牌管制民眾暫勿進入、廣播提醒保持社交距離，同時針對有排隊人潮地點進行疏導，減少民眾近距離接觸。

另外，針對市議員關心各觀光景點人流管制如何落實，市府表示，透過監視器讓民眾在家不出門，即可即時掌握現場人流狀況，現場人數到達管制上限時，也將隨即啟動人流管制措施，由工作人員在主要出入口舉牌及廣播宣導與控管，引導遊客往其他替代景點，紓解人潮及車流。

觀光旅遊局也說，「台中市主要觀光景點及周邊道路即時影像」已正式上線，網羅中市22處主要觀光景點及周邊道路即時影像，後續將在4月底前陸續完成50處點位。連假期間，風景區管理所依景區人潮承載面積、周邊停車場停車數與現場人流判斷，大坑風景區容留承載人數約4500人、大安濱海樂園約10250人、大甲鐵砧山風景區雕塑公園周邊約3500人，周邊停車場停車格數達50%時，將配合人流密度監測，視情形啟動人流管制，由工作人員在主要出入口舉牌及廣播宣導與控管，引導遊客往其他替代景點，紓解人潮及車流。

▲▼台中市府針對五一連假，加強防疫人流管控。（圖／台中市政府提供）

▲大坑步道已公告相關規定，盼全民一起防疫。（圖／台中市政府提供）

另外，台中已實施「宮廟即時看」系統，有效分流，民政局與清水紫雲巖、潭子潭水亭等11間宮廟合作裝設監控器，於市府網站提供即時影像，讓民眾在家透過網路掌握現場人潮，掌握最佳參拜時機，降低群聚風險。此外，也請各宮廟於地上也張貼「定位貼紙」，方便民眾保持適當參拜距離。

不僅如此，國民運動中心、港區運動公園等場館4月1日起已實施「一週一閉」（每周擇1日封館擴大消毒）管制空間容流量，減量20%以減少群聚密度，4月26日起更將縮短原營業時間，自上午6時延至上午8時開館，每日上午6至8時為開館前消毒時段，營業時間每2個小時由專責人員針對顧客所及場域清潔消毒。

文化局則說，大型藝術節慶，包含台中媽祖國際觀光文化節、台中兒童藝術節、港區藝術中心20周年慶系列活動等均延期或取消辦理；目前仍辦理的小型研習及活動皆依中央流行疫情指揮中心公布的人數規定，室內不超過100人、室外不超過500人，例如國美館展廳容留上限為100人。

另外，中央4月3日宣布搭乘大眾運輸應戴口罩，市府配合中央政策，當日立即宣布在台中市搭乘公車應全程佩戴口罩，且禁止於車內飲食，市府並不定期查核各客運業者相關場站、車輛、服務人員是否確實落實防疫措施；此外，也要求微笑單車公司每天執行調度作業時，全面消毒iBike自行車及各設備，落實防疫措施。

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