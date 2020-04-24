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Google將公布所有廣告出資者身份！擴大驗證機制　提高透明度

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▲Google搜尋廣告。（圖／翻攝自9to5google）

▲未來能看到 Google 廣告旁顯示廣告商身分。（圖／翻攝自9to5google）

記者陳心怡／外電報導

根據《華爾街日報》報導，Google表示，將要求所有廣告客戶驗證身份，才能透過該公司的廣告採購軟體投放廣告，此舉主要是要打擊新冠肺炎（COVID-19）相關不實資訊或產品的廣告。

推銷假疫苗和其他不實產品的線上廣告不斷激增，而Google的政策將適用於透過其廣告採購軟體Display & Video 360在Google搜索、Google旗下YouTube和全球第三方網站上投放的廣告。

Google發言人表示，在新冠病毒疫情爆發之前，這項政策已經醞釀了幾個月，這場危機並沒有加速政策的推出。

Google 未來將會要求所有廣告主驗證其身分與原國籍，未來網友則能透過點選廣告內容的加註選項，進一步查看背後廣告主的身分。這項新規定來自過去為選舉廣告所制定的政策，預計今年夏季起從美國開始實施，然後逐漸擴大到全球廣告主。

Google 廣告產品管理總監 John Canfield 表示，這項轉變將使人們更容易了解下廣告的廣告主是誰，幫助大家看到廣告後做出更明智的決定；當發現有不良人士並藉此限制他們歪曲的意圖，這將有助於數位廣告生態的健康發展。

在過去的兩年中，Google已經驗證了30個國家和地區的政治廣告客戶，並在廣告框或橫幅中顯示了該身份。為了提高透明度並為用戶提供有關向誰做廣告的更多訊息，該公司要求所有廣告商確認身份。而用戶可以打開出現在搜索結果上方的廣告的下拉功能表，以了解廣告商。

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