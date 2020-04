「谷歌，我不是跟你說話！」Google將推Hey Google　讓用戶設定語音助理敏感度

▲用戶可調整Google Assistant敏銳度。(圖/《ETtoday新聞雲》資料照)

記者陳心怡/外電報導

語音助理爭議層出不窮,因此Google為了保護用戶隱私,正在開始逐步推出一項新功能,也就是允許用戶自定義Google Assistant設備上的語音檢測靈敏度。



儘管該功能尚未廣泛發布,但XDA Developers的總編輯拉赫曼(Mishaal Rahman)告訴《The Verge》,他能夠透過修改Google Home應用程式的代碼來訪問該功能。

從拉赫曼發佈到Twitter的螢幕截圖可看出「Hey Google」的敏感功能設定滑塊,用戶可以提高或降低Google助理設備拾取「Hey Google」命令的敏感性。

此外,隨著Google為提高質量而進行更新,用戶的設備的敏感度可能會隨著時間而改變,但而只有主帳戶才能更改共享設備的情況。

Google目前尚未詳細說明哪些設備(第一方或第三方)將支援該設置以及是否需要硬體更新,且尚未得到廣泛使用。

Finally, the Google Home app is about to add "Hey Google" sensitivity options for each Google Assistant device.https://t.co/a7R2pxLCLI pic.twitter.com/LJ6GpAj7CY