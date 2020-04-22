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「谷歌，我不是跟你說話！」Google將推Hey Google　讓用戶設定語音助理敏感度

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▲Google Assistant 的「智慧」有時候也帶來一些困擾。（圖／記者洪聖壹攝）

▲用戶可調整Google Assistant敏銳度。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

語音助理爭議層出不窮，因此Google為了保護用戶隱私，正在開始逐步推出一項新功能，也就是允許用戶自定義Google Assistant設備上的語音檢測靈敏度。

儘管該功能尚未廣泛發布，但XDA Developers的總編輯拉赫曼（Mishaal Rahman）告訴《The Verge》，他能夠透過修改Google Home應用程式的代碼來訪問該功能。

從拉赫曼發佈到Twitter的螢幕截圖可看出「Hey Google」的敏感功能設定滑塊，用戶可以提高或降低Google助理設備拾取「Hey Google」命令的敏感性。

此外，隨著Google為提高質量而進行更新，用戶的設備的敏感度可能會隨著時間而改變，但而只有主帳戶才能更改共享設備的情況。

Google目前尚未詳細說明哪些設備（第一方或第三方）將支援該設置以及是否需要硬體更新，且尚未得到廣泛使用。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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