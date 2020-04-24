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接觸追蹤App於4月28日發佈！　Apple攜手Google抗疫

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▲▼蘋果google,AppleGoogle。（圖／Apple官網）

▲Apple和Google共同推出的防疫APP將在4/28發佈。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

Apple 和 Google 宣佈了一種藉藍牙感測的接觸追蹤App，當檢疫新冠病毒（COVID-19）呈現陽性的用戶帶著他的設備靠近時，就會收到通知，且不會洩露用戶身份。據《iGeneration》報導，庫克表示，接觸追蹤App的第一個版本將於4月28日發佈。

歐洲市場專員 Thierry Breton 就即將推出的App系統框架進行會談，希望確保此類應用程式是匿名、自願、透明，且具備暫時性和安全性的。然而一些政府希望獲得更多數據，例如位置訊息和用戶標籤，Breton 表示，科技公司應盡一切可能為國家開發解決方案，但未提及具體案例。

接觸追蹤App將會在 Android 和 iOS 上做軟體更新，蘋果表示，至少每台具有藍牙的蘋果設備都可以使用該技術，意味著蘋果即將更新 iOS 13 和 iOS 12 的操作系統。

除隱私條款外，操作系統還將提示用戶是否要參與聯繫人追踪，用戶還需要下載所在地區的相應公衛App，且蘋果不會批准任何 App Store 應用程式使用接觸追蹤App；另外，若沒有醫學驗證，用戶將無法將自己提列為陽性，以防止系統被濫用。

在接下來的幾個月中將進行第二階段的後續行動，Apple 和 Google 將把該系統的一部分直接構建到操作系統中，由於全球疫情的緊迫，兩家公司分兩個階段推出這個App，盼能共同為防疫拉起一道保衛牆。


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「疫情追蹤系統」須附檢測報告作驗證！　Apple與Google攜手防疫
手機用戶若接觸確診病患會發警告　蘋果和谷歌破天荒合作追蹤平台

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