「Facebook Gaming」提前上線！　叫陣YouTube、 Twitch搶食抗疫宅經濟

▲臉書於20日正式推出串流遊戲平台 Facebook Gaming。（圖／Facebook Gaming官網）

記者謝仁傑／綜合報導

臉書提前正式推出了獨立的遊戲串流媒體平台 Facebook Gaming，現已可在 Android 上正式啟動，並有望在不久後推出 iOS 版本。原預計6月才要登場的 Facebook Gaming，因防疫期間遊戲產業大幅提升的狀況，臉書決定提前發佈時程，且為了與 Twitch、YouTube 甚至是微軟的 Mixer 競爭，它們將提供更多遊戲，特別是動作遊戲。

據《紐約時報》報導，臉書花費了數年投資開發這個免費的應用程式，臉書表示，每月25億用戶中已有超過7億人參與遊戲內容的開發，此應用程式是一個快速發展的在線領域，主要用於創建和觀看實況遊戲，「上線」功能更可允許 Android 用戶直接從設備串流傳輸自己喜歡的 Android 遊戲到平台，這將會提供的更多遊戲給用戶。

▲Facebook Gaming提供更多油戲給用戶。（圖／Facebook）

Facebook 應用程式負責人 Fidji Simo 表示，「投資遊戲目前已成為我們的首要任務，因為我們認為遊戲是一種將人們真正聯繫在一起的娛樂方式。娛樂不僅是被動消費的一種形式，而且還具有互動性。」

根據 Streamlabs 的數據，在遊戲串流直播媒體中，Facebook 的總觀看時間排名第三，僅次於 YouTube 和 Twitch，不過觀看時數遠不及 Twitch 的5％；然而由於與 Twitch、YouTube 等競爭對手不同，Facebook Gaming 的主要串流目標是手遊領域，利用他們本身大量的行動用戶基數，可避免與現有的串流遊戲平台競爭。

自從昨（20）日開始，Facebook Gaming 的 App 已可在 Google Play 商店下載。



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