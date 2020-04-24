TRF風暴爭議未解　陳椒華籲成立金融消費者保護局

▲TRF受害聯盟曾多次舉辦大規模抗議活動，抗議政府漠視銀行以不實獲利財報吸引投資者。（圖／TRF受害聯盟提供）



記者林銘翰／台北報導

台灣金融界因數年前行銷人民幣TRF（目標可贖回遠期債）風暴造成國內中小企業主損失高達上千億元台幣，時代力量立委陳椒華24日召開「TRF爭議仍未解決，中小企業哭訴無門，金融正義如何落實？」記者會，呼籲金管會應協助解決TRF爭議，並應設立專責公正的金融消費者保護局，讓金融管理健全，避免更多類似爭議事件。

台灣金融界因數年前行銷人民幣TR風暴造成國內中小企業主損失高達上千億元台幣，早在2013年起亞洲金融圈認為人民幣走勢強勁，企業主和投資者也認為人民幣不可能下跌，銀行熱推對賭人民幣外匯的TRF遠期債，企業主和部分民眾業認為簽約就有利可圖，結果人民幣後來逆勢下跌，造成買TRF遠期債的中小企業主、民眾哀鴻遍野。

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者湯興漢攝）



陳椒華表示，2014年至今已有數千位TRF金融受害者，因為金管會放縱銀行不當銷售匯率選擇權，導致7000多家中小企業損失近兆元，甚至血本無歸，公司倒閉，信用破產。她指出，銀行銷售TRF衍生性金融商品，轉手大賺手續費，不確認投資人是否真正瞭解衍生性金融商品的意義，違反規定，也讓投資人頻頻曝險，最後影響中小企業與其家庭。

陳椒華說，金管會既已有針對開辦銀行開罰事例，且監察院也已提出糾正，銀行局就必須拿出誠意解決TRF爭議，而不是讓受害人自己與銀行進行協調徒增受害者不必要之困擾。同時，金管會也必需成立專責金融消費者保護局，讓金融管理健全，國內外資金對台灣的金融服務才有信心，才能落實金融正義。

金管會法務處副處長李育德表示，金融商品的銷售是銀行與投資人進行民事上的契約，就契約本身金管會並無介入必要。在金融法規的部分，由於這些投資人都是高資產客戶，並不適用一般金融資產保護相關法規，但金管會仍由評議中心協助調處，希望促能雙方更多和解，目前已有8成的TRF爭議案件都已經完成調處，顯示金管會在解決此問題仍發揮一定的效果。

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