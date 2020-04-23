外溢保單超熱賣「首季賺翻」！南山人壽內部統計曝光：年輕族群佔80%　女性最愛買

▲南山人壽表示，疫情催生國人健康風險意識，保險觀念進化走入「事前預防」，使外溢保單熱賣。（圖／南山人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

各大壽險業者陸續推出具有外溢效果的保險商品，提供給喜愛運動的民眾，維持健康也能節省保費，帶動今年首季外溢保單熱賣。根據南山人壽內部統計，投保外溢保單的年齡介於20至40歲者，占比逾80%，且女性高於男性；另外，購買外溢保單的民眾也買過保障型商品，「再購」比例遠高於「首購」。

金管會保險局指出，今年首季整體外溢保單銷售件數達2萬2444件，年增118%；初年度保費收入金額逼近3億元，年成長342%，收入前3名分別為國泰人壽、南山人壽、新光人壽。

觀察外溢保單銷售表現，其中，健走型外溢保單賣最好；目前，市面上健走或運動類型有20張外溢保單，分別是國泰人壽、南山人壽、台灣人壽、新光人壽、富邦人壽、第一金人壽和中國人壽等7家推出。今年首季銷售1萬5386張、年成長近20倍，而初年度保費為2億4999億元，年增633%，占總額8成。

南山人壽表示，外溢保單的獎勵機制，包括「保額增加」、「保費折扣」及「回饋金」等三項主要類別，其中，以「保額增加」設計機制的投保人數最多，超過90%，尤其青壯年女性對於健康促進商品的接受度普遍較高，也較偏好可提高保障的外溢機制。

面對整體外溢保單銷售為業界第2名，南山人壽也表示，近年持續以「健康樂活」為商品服務發展主軸，盼改變以往一般民眾對於保險的認知，重新定位保險保障，保險服務不僅著重於事後的補償，更可成為事前風險預防，希望提供的不僅是一份保單，更是一份「健康的體驗」。