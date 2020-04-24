磐石艦傳30人有抗體　張上淳：檢體送3實驗室需等待比對

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

為釐清敦睦艦隊感染全貌，中央流行疫情指揮中心首先針對磐石艦377人檢驗抗體，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，相關檢體分送三實驗室檢驗，目前疾管署昆陽實驗室、台大已經初步完成，中研院仍嚴謹進行當中，估計這一兩天可以比對相關結果。

國內在18日確認敦睦艦隊出現3例新冠肺炎確診病例，隨即要求3軍艦700多人集中檢疫並且進行第一次PCR病毒核酸檢驗，19日一口氣確認21人確診，過去四日累積新增6名確診個案，則都是二次採檢陰轉陽，目前相關病例已經累積30例，都在磐石艦上。

請繼續往下閱讀...

為釐清案情，指揮中心首先針對磐石艦377人進行抽血，分送疾管署昆陽實驗室、中研院、台大檢驗抗體，其中昆陽實驗室已經完成，初步發現確實有人出現陽性。

張上淳24日下午進一步說明，目前台大實驗室也初步完成，但部份不明確是陰是陽的檢體會重複檢測，稍晚就會完成；至於中研院是嚴謹的研究機構，也還在進行檢測，目前結果也還沒完整出來，希望這一兩天可以讓三間實驗室結果進行比對。至於外傳已經有30人驗出抗體，張上淳則表示，不知道數字怎麼來的，至少他個人沒有提過任何數字，

陳時中昨日記者會中回應，除血液抗體檢查結果外，還要合併PCR檢驗結果、相關症狀起始與病程時間等一共3項資料，目前仍持續蒐集資料，蒐集完畢後將提供相關團隊進行綜合研判，故仍需時間。發言人莊人祥23日受訪也表示，24日起進一步針對康定及岳飛2艦成員進行抽血檢驗抗體，作為進一步釐清比較。