高雄氣爆二審逆轉「廠商9人無罪」　3公務員扛責判刑！行政庭長親揭改判原因

▲高雄氣爆，救難人員尋找罹難者。（圖／資料照）

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄氣爆案今（24日）二審判決出爐，原一審皆被判有罪的12名關係人出現逆轉，僅剩下高雄市府顧問趙建喬、前下水道工程處工程員邱炳文、以及下水道工程處副工程司楊宗仁3人有罪；榮化前董事長李謀偉、榮化大社廠廠長王溪洲等9人改判無罪。行政庭長蔡國卿中午出席記者會，親自說明二審改判理由。

2014年7月31日晚間，高雄前鎮、苓雅區民眾聞到濃濃瓦斯味，因此通報疑有瓦斯洩漏，不料經過幾小時後，深夜接近凌晨0時時，三多一路、三多二路、凱旋三路、一心一路一帶竟發生連環爆炸，共計釀成32人死亡、321人受傷。事後檢警調查，因華運運送往榮化大社廠的丙烯管線包覆不當，無法負荷壓力破損，致使丙烯大量外洩，進而引發爆炸事故，榮化董事長李謀偉、現任高雄市府顧問趙建喬等共12名關係人因此遭到起訴。

高雄地院一審判決李謀偉有期徒刑4年、趙建喬有期徒刑4年10月，其餘10名關係人也分別判處4年以上徒刑。案經上訴，今高雄高分院判決結果出爐，法官認為本案過失責任全在高雄市政府，公務員並未針對工程好好把關，因此李謀偉等9人改判無罪，僅趙建喬、邱炳文、楊宗仁3人有罪，其中趙、邱被判3年6月，而楊則被判2年6月徒刑；此外，3人中目前僅有趙任職市府顧問，邱、楊2人已經退休。趙建喬24日上午到庭聆訊，聽聞判決結果後緩步走出法庭，不發一語。

▲行政庭長蔡國卿。（圖／記者洪正達攝）

針對改判理由，蔡國卿表示，被告12人涉犯業務過失致死罪嫌，一審判決認為12人均涉罪，依情節輕重程度判刑，但事後檢察官與被告皆不服並提出上訴，經高雄高分院合議庭審理後，決定撤銷原判決，12名被告全部改判。

蔡國卿指出，趙建喬、邱炳文、楊宗仁3人當時皆在市府下水道工程處任職，並負責發包該排水幹道工程，其中趙建喬負責工程設計與最終驗收、邱炳文負責監工、楊宗仁則負責初驗。但在施工過程中卻出現瑕疵，運送石化原料的4吋管竟遭箱涵包覆，致使陰極防鏽法失效，未能達成防蝕目的，最終金屬管壁逐漸由外向內鏽蝕，導致丙烯大量外洩而肇禍。

當時負責監工的邱炳文早已知道這一重大瑕疵，但身為公務人員，卻未將此事通報下水道工程處；而後來負責初驗的楊宗仁，也沒有確實檢驗工程把關，未發現這一施工瑕疵；另一方面，負責此次工程設計、同時身兼最後驗收者的趙建喬也未落實重要點驗收，3人工作上的疏失環環相扣，致使最終發生悲劇，因此合議庭認為3人均涉過失致死罪，依情節輕重判處知情的邱炳文、以及工程設計者趙建喬有期徒刑3年6月，而不知情的楊宗仁因未確實驗收，也判2年6月徒刑。

至於無罪部分，蔡國卿則表示，本案是「過失致死」，認定要件為行為人必須要有注意義務，但卻疏未注意才會認為有過失，而李謀偉、王溪洲分別為榮化董座、大社廠廠長，2人對於4吋管維護有責任，雖然確實有疏於維護事實，但2人均無法發現箱涵瑕疵。另外工程師沈銘修、大社廠值班組長蔡永堅、值班操作領班李瑞麟、值班操作員黃進銘、以及華運工程師陳佳亨、值班領班黃建發、值班操作員洪光林等人也難認有過失，因此9人改判無罪。

蔡國卿解釋，針對趙建喬、邱炳文、楊宗仁3名被告，二審判決結果也有重新量刑，主要是考量後續高雄市府、榮化、華運達成協議，由榮化、華運與大部分罹難者家屬達成和解，高市府也動用資源協助賠償、以及對罹難者家屬進行心理復健，雖然上述非3被告所為，但客觀上也達成受害者及家屬彌補，因此勘採量刑之參考。

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▼氣爆讓高雄受創甚深，堪稱是高雄有史以來最慘痛的工安事故。（圖／資料照）