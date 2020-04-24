快訊／高雄氣爆二審結果逆轉　過失全在高雄市政府..榮化前董座等9人改判無罪

▲高雄氣爆後多處路口如同遭到轟炸，救難人員在廢墟中尋找罹難者。（圖／資料照）

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市2014年7月發生氣爆，造成32人死亡、321人輕重傷慘劇，寫下高雄歷史以來最慘痛工安意外。事後檢警調查，起訴12位關係人，其中榮化前董事李謀偉、現任高雄市府顧問趙建喬一審分別遭判4年、4年10月徒刑，另10位關係人也皆被判處有期徒刑4年以上。經上訴，今二審結果逆轉，高雄高分院宣判僅剩趙建喬、高雄市前下水道工程處工程員邱炳文、以及下水道工程處副工程司楊宗仁3人有罪，其餘全無罪。

2014年7月31日晚間，高雄前鎮、苓雅區民眾聞到濃濃瓦斯味，因此通報疑有瓦斯洩漏，不料經過幾小時後，深夜接近凌晨0時時，三多一路、三多二路、凱旋三路、一心一路一帶竟發生連環爆炸，共計釀成32人死亡、321人受傷。

事後檢警調查，因華運運送往榮化大社廠的丙烯管線包覆不當，無法負荷壓力破損，致使丙烯大量外洩，進而引發爆炸事故，榮化董事長李謀偉、現任高雄市府顧問趙建喬等共12名關係人因此遭到起訴。

高雄地院一審判決李謀偉有期徒刑4年、趙建喬有期徒刑4年10月，其餘10名關係人也分別判處4年以上徒刑。案經上訴，今高雄高分院判決結果出爐，法官認為本案過失責任全在高雄市政府，公務員並未針對工程好好把關，因此李謀偉等9人改判無罪，僅趙建喬、邱炳文、楊宗仁3人有罪，其中趙、邱被判3年6月，而楊則被判2年6月徒刑；此外，3人中目前僅有趙任職市府顧問，邱、楊2人已經退休。

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▼高雄三多路受創嚴重。（圖／記者黃克翔攝）