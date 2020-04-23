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小三為省23元讓列車長姦情曝光　謊稱證件遺失無罪確定

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▲▼區間車示意圖。（示意圖／翻攝自合鐵事故通報平台）

▲因為一張區間車車票，讓列車長的姦情曝光。（示意圖／翻攝自合鐵事故通報平台）

記者吳銘峯／台北報導

新竹李姓女子買半票搭乘台鐵區間車，結果被查票驗出。李女自稱是詹姓列車長的妻子，還拿出詹男證件，企圖省23元車票錢。但查票員不買單，上報處理，詹男被詢問時，為了隱瞞姦情，謊稱證件遺失被人撿走，檢方因此依照「誣告罪」對詹男提起公訴。一審無罪，檢方上訴二審，高院仍判詹男無罪確定。

本案發生於2018年10月16日，李女在新竹火車站以自動購票機購買13元的區間車半價車票1張，打算搭車到湖口鄉。但區間車遇到汪姓列車長查票，李女拿出詹姓列車長的員工通勤乘車證、工作證影本，謊稱自己是詹妻，希望列車長「睜一隻眼、閉一隻眼」，擔汪男不買帳並報請站務人員處理。

李女在新豐車站接受站務人員詢問，直說自己是詹姓列車長的許姓妻子，甚至還背出身分證字號與生日。但站務人員不相信，進行查證，聯絡鐵路警察到場。李女見事跡敗露，以「有急事出去一下」為由，在鐵路警察到場前逃離。而鐵路警察詢問詹男夫妻時，許女看監視器畫面否認認識李女，一旁的詹男則神色緊張，說「我的鐵路局員工通勤乘車證、工作證影本都交給我太太使用，因不慎遺失遭人撿走冒用身分，不知道是何人冒用！」還要妻子不要提告。

檢警察覺有異，抽絲剝繭後，查出原來是詹男與已婚人妻李女有姦情，李女平常都搭乘區間車前來約會，這次遭撞破後，詹男試圖掩蓋姦情，才會說謊。檢方因此依照「詐欺」、「偽造文書」等罪，對李女提起公訴；另外也依照「不指定犯人誣告罪」對詹男提起公訴。

李女一審遭判刑3月、拘役50天，緩刑2年，沒有上訴而定讞。至於詹男遭控誣告罪部分，一審認為他主觀上並無誣告犯意，因此判決無罪。檢方上訴二審，高等法院審理後，認為詹男僅為掩蓋姦情而謊稱證件遺失、遭人撿走盜用，主觀上也沒有意圖使他人受刑事處分之誣告故意，因此駁回檢方上訴，仍判決詹男無罪，全案確定。

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