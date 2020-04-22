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直銷高手交換心得竟下藥！稱「香港大上線交代」性侵女總裁

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▲桃園市張姓中醫師3年前在咖啡飲料摻入安眠藥趁機迷姦女子，地院法官刑事重判10年有期徒刑、民事部分判處賠償129萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲直銷公司女總裁竟遭下藥迷姦，但因雙方和解，二審輕判男方2年。此為示意圖。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

某直銷公司女總裁「Vivi」（化名），2017年間認識某皇冠級直銷男吳誌軒，2人相約到5星級大飯店喝咖啡、交換心得。豈料吳男竟在Vivi飲料中下藥，將她帶進房性侵，還恐嚇她「妳得罪香港的大上線，香港人交代！」一審將吳男重判8年7月，上訴二審後，吳男賠償Vivi取得和解，二審高院改輕判他2年、緩刑5年，可上訴。

判決指出，事業有成的Vivi在2016年間透過臉書，認識另名直銷公司中的皇冠級上線吳男，2人相約於2017年7月26日16時，在臺北市中山區5星級大飯店見面，吳男竟在事前將精神神經安定劑Clozapine，摻入購買的飲料中，還故意遲到，謊稱轉到信義區另間5星級大飯店，交換心得。吳男駕車，在車上將加味飲料交給Vivi，Vivi不疑有他、喝下飲料。半小時後抵達該飯店時，Vivi已經頭暈、流口水、講話大舌頭，她到廁所嘔吐，結果昏睡在廁所中被服務生攙扶出來，廁所外的吳男隨即將Vivi帶到樓上房間，將她脫光衣物。

過程中Vivi一度清醒，吳男恫嚇她：「妳得罪香港的大上線，香港人交代這麼做的，妳只要服從就好，不用想逃出去，外面有5、6個人，若逃跑會被拉回來輪姦，若不聽話，也會讓所有人進來輪姦妳，不服從就別想活著出去！」再逼迫Vivi吃下加味巧克力，Vivi拒絕，吳男再恫嚇：「掙扎越久越不利！」隨即硬上，Vivi因為藥物效用、以及擔心遭多人侵犯，不得以自行脫衣，吳男得逞。吳男完事後還假裝打電話給香港上線，告知：「已搞定，放過她也放過我。」放Vivi離去。Vivi報警，檢警逮捕吳男，提起公訴。

法院審理時，吳男否認犯案，辯稱飲料是Vivi自己買的，另外他的DNＡ是Vivi不知如何取得後，自行放進陰道內；吳男還反咬Vivi在當天傳送LINE訊息，表示要包養吳男，遭吳男拒絕。但法院調查後，詢問飯店服務生、勘驗監視器畫面，另外也發現Vivi體內還有藥物殘留反應，確認Vivi確實遭下藥，還被吳男帶進房內性侵。

至於包養的LINE訊息，法院根據訊息紀錄發現這是Vivi昏睡時，吳男偷偷使用Vivi手機傳送，吳男還將Vivi通訊錄中的吳男聯絡資料封鎖，讓Vivi事後無法檢視訊息內容。一審法院認定吳男犯下「加重強制性交罪」，重判8年7月。

案件上訴二審，高等法院審理期間吳男付出巨額賠償金，與Vivi取得和解，獲得原諒。全案於22日宣判，高院改認定吳男犯下「乘機性交罪」，輕判有期徒刑2年，另外還宣告5年的緩刑自新機會。可上訴。

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