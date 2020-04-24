高雄氣爆二審逆轉廠商無罪　劉世芳回應：遺憾！不符社會常理



▲立委劉世芳。（圖／地方中心翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市2014年7月發生氣爆，造成32人死亡、321人輕重傷。事後檢警調查，起訴12位關係人，其中榮化前董事李謀偉、現任高雄市府顧問趙建喬一審分別遭判4年、4年10月徒刑，另10位關係人也皆被判處有期徒刑4年以上。經上訴，今二審結果逆轉，高雄高分院宣判僅剩趙建喬、高雄市前下水道工程處工程員邱炳文、以及下水道工程處副工程司楊宗仁3人有罪，其餘全無罪，對此時任高雄市副市長的劉世芳也出聲：「表示相當遺憾！」

▲高雄氣爆後多處路口如同遭到轟炸，救難人員在廢墟中尋找罹難者。（圖／資料照）

高雄地院一審判決李謀偉有期徒刑4年、趙建喬有期徒刑4年10月，其餘10名關係人也分別判處4年以上徒刑。案經上訴，高雄高分院判決結果24日出爐，法官認為本案過失責任全在高雄市政府，公務員並未針對工程好好把關，因此李謀偉等9人改判無罪，僅趙建喬、邱炳文、楊宗仁3人有罪，其中趙、邱被判3年6月，而楊則被判2年6月徒刑。

氣爆發生時時任高雄市副市長的立法委員劉世芳也回應：「對於判決僅有公務員有罪、廠商完全無罪，顯然不符社會常理和經驗，對此表示相當遺憾。而在氣爆發生當下執政的陳菊市長及市府團隊，在刑事及行政責任上，已經由監察院及司法檢調等機關完成責任上的釐清，並無疏失。」

劉世芳強調，氣爆是高雄人永遠的痛，卻屢屢遭到政治操弄，此次判決針對的是28年前，由吳敦義擔任市長的高雄市政府所負責的工程施作，請有心人士勿再操弄高雄的傷痛。