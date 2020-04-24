韓國瑜堅持普篩！陳時中反問「兩大質疑」　回酸：應有效率使用資源

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

高雄市長韓國瑜「逆時中」，堅持為設籍在高雄的醫護人員進行新冠肺炎普篩，截至24日08時止，反對普篩的連署醫事人員人數已超過3,279人。流行疫情指揮中心指揮官陳時中再度質疑，反問「普篩以後要做什麼？對非確診者做疫調有幫助嗎？」他強調，是否普篩應該在科學基礎下判斷，有效率的使用醫療資源。

高雄市長韓國瑜表示以防疫為由，要讓第一線醫護人員做篩檢，此舉也引起醫護人員反彈，甚至質疑試劑來源。韓國瑜24日強調要做篩檢共有3重點，市府抱持著「感恩的心」來協助，當然也是醫護人員「自願參加」，最後必須得到「中央同意」。

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對於韓國瑜喊出，對醫護人員做篩檢，引起不少反彈，甚至還有質疑普篩試劑來源。罷韓法定領銜人陳冠榮醫師、台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱醫師，於SARS防疫期間和平醫院封院第一天的17年後強調，普篩並不是醫護人員對抗武漢肺炎的盾牌，更像是一把架在醫護身上的利劍，參與反韓國瑜普篩連署的高雄醫護相關人員，截至24日08時止，連署人數已超過3,279人。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

對此陳時中表示，做疫調、普篩都好，但這都是防疫資源，他反問韓國瑜兩大問題，包括「普篩以後要做什麼？做出調查以後有幫助嗎？」他表示，日前也說過，醫事人員雖然風險較高，但指揮中心也使用較多保護措施，篩檢也做了，最後都是陰性，有這樣的證據前提下，有必要普篩嗎？

陳時中表示，全國醫事人員5萬人、護理15萬人、照護人員35萬人，難道這些都要全面篩選，若這些人風險高，想必社區感染風險也會較高，但我國本土案例中55例只有10例感染源不明，證據顯示我國社區相對安全，代表醫護人員感染風險沒有這麼高，他強調，「是否普篩應該在科學基礎下判斷，掌握篩選必要性與資源使用的有效性」。