羅志祥曾自曝超在意「腳」　心理諮商師從男人第一眼解析11種心理

▲羅志祥曾在節目中坦承對腳的病態執著。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥）

記者洪菱鞠／綜合報導

周揚青情斷羅志祥，在微博寫下千字文揭開他混亂的私生活，引起一片譁然，關於羅志祥多年前的節目片段也一一被翻出，其中他曾在節目中坦承對腳有病態執著的怪癖，只要「腳」不合格，對象條件再完美都無法接受。諮商心理師林萃芬在《從習慣洞察人心》一書中，特別針對男人欣賞女人的部位，剖析11種男人的個性及心理。

以下精選摘文摘自《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，時報出版授權提供

渴望女人腳踝的男人

過去華人男性偏愛「三寸金蓮」的審美心理，反應出男性喜歡女性的陰柔之美，偏愛擁有嬌小、柔弱，順服特質的女性，嘴巴要像櫻桃小口，臉蛋最好是瓜子臉，腰部則要如楊柳般纖細，走起路來彷彿弱柳扶風般搖曳。由於男人的生理情況會隨著年齡的增長而改變，連帶的也會影響到心理發展，所以年輕男人因性能力比較旺盛，注重現實感覺，欣賞女人的部位亦多集中於上半身。相反地，喜歡女人腳踝的男人，有可能年紀較長，也有可能在性方面偏愛可以讓他們完全操控、玩弄於手掌間的腳踝，這種心態和過去男人喜歡把玩女性三寸金蓮的心理頗為相似。還有些男人則是對女人的雙腳毫無招架之力，他們喜歡撫摸乾淨潔白的雙腳，甚至有個男性朋友為了讓情人擁有完美的腳指頭，而去學習腳部按摩，以及專業修剪指甲的技術，人生最大的樂趣就是反覆揉搓、嗅聞情人的雙腳。

▲男人為什麼喜歡「胸部」，得從嬰兒口腔期去探討。（圖／視覺中國CFP）

眷戀女性胸部的男人

在嬰兒時期，媽媽的胸部是餵養男性，提供營養及吸允快感的地方，偏愛女性胸部的男人，大多跟女性的依附關係、情感連結比較深。心理上仍停留在口腔期的男性，對女性的胸部更是眷戀，在親密互動時都會從撫摸女性胸部、吸允女性胸部開始。基於越少看到越好奇、越容易激發想像力的心理，倘若男性成長在觀念保守的家庭中，也有可能對女性的胸部特別眷戀。

性別差異越大的部位對男性也越有吸引力，所以，男性不只特別愛討論女性胸部的話題，也愛盯著女性胸部看。另外就是基因遺傳的關係，胸部大的女性有利於繁衍後代，男性在擇偶的時候自然會被胸部大而建康的女性吸引。

依戀女性嘴唇的男人

從性心理發展歷程的角度來看，嘴唇跟口腔期有關，源於對吸允的親密依賴心理，連帶的也會特別欣賞女人的嘴唇，表達愛意時，可能會較為沉溺於親吻吸吮的快感。只是以往欣賞「櫻桃小口」，現在崇尚「性感豐唇」，由此可見，男性的審美觀是會隨著成長環境變遷而跟著改變。

鍾愛女性眼睛的男人

眼睛既是靈魂之窗，也是強勢的感官，鍾愛女人眼睛的男人大多自命不凡，越有挑戰性的戀情越有興趣談，特別愛追不容易被征服的女人。像歷史上知名的帝王戀，楊貴妃「回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色」，非但讓唐玄宗的目光捨不得離開，連江山事業都無心打理。所以，擁有一雙聰明慧黠、水汪汪大眼的女孩，最容易吸引自視甚高男人的目光。但也有男性欣賞女性迷人鳳眼：「鳳眼半彎藏琥珀，朱唇一顆點櫻桃」，情人眼中暗藏訴不盡的愛意。而無論哪種眼型，女性「楚楚可憐」的眼神都會激發男性的保護心理，想要給她最好的照顧。

▲擁有一頭飄逸長髮的女生，看起來有氣質，對男人有著吸引力。（圖／達志／示意圖）

喜歡長髮飄飄女性的男人

偏愛長髮女性的男人多半對異性充滿熱情，個性也比較外向，所以會對看起來溫柔嫵媚的長髮女孩特別有好感。而喜歡短髮女性的男人，有不少是屬於內向型，基於互補的心理，特別容易為外表俏麗、個性幹練的女性所吸引。

鍾情女性腰部的男人

統計各國浪漫的文學作品，發現描寫女性的身材魅力的形容詞很多都是以女性的腰部做文章，像是詩詞中便不乏讚美女性纖腰的佳句：「纖腰之楚楚兮，迴風舞雪；珠翠之輝輝兮，滿額鵝黃」、「朱粉不深勻，閒花淡淡香。細看諸處好，人人道，柳腰身。」連知名埃及法老王拉美西斯二世(Ramesses II)對鍾愛王妃的描寫亦是：「她有豐滿的臀部，卻有纖細的腰部。」

有個自認英俊瀟灑、多才多藝的男性朋友，他覺得自己是上帝的完美傑作，每次都結交事業有成的女朋友。有次聊天我好奇地問他：「你最欣賞女人的哪個部位？」當他回答：「纖纖細腰」時，我立刻點頭如搗蒜地說：「你的眼光真好啊！」

男性對纖纖細腰的著迷，也有基因遺傳的因素，纖細的腰部不僅看起來美麗，更象徵健康，有利於孕育生命。當男性要對女性表達愛意時，多半先牽手，當關係更進一步就會摟腰，在心理上的意涵，一方面宣示感情，另一方面也是佔有慾的展現，用肢體語言告訴大家：「她是我的」。也因此，不妨觀察一下，這個男生的佔有慾會不會比較強？會不會特別愛吃醋？

摟腰的另一個含意是，想要跟女性發展性關係的暗示，看看女性是否可以接受發生性關係的試探方式，如果女性準備好了，就可以給他積極的回應，若是還沒有準備好，也可以請對方放慢步調，同時觀察男性會不會尊重自己的身體自主權。

▲走起路來扭腰擺臀，最容易引發男人觸摸的欲望。（圖／達志／示意圖）

沉迷女性臀部的男人

在視覺上，臀部最具有誘惑的力量，尤其是款擺生姿，走起路來扭腰擺臀，最容易引發男人觸摸的欲望。碰到偏好女性臀部的男人，不妨留意他們的自我控制力好不好？很多習慣性騷擾的人都特別愛襲臀，不尊重女性的身體自主權。

不少欣賞女性臀部的男人在談戀愛時，喜歡自然真實的感覺，有些男性甚至連做愛的時候亦喜歡原始的後交姿勢。碰到喜歡女性臀部的男人，即使費盡心思穿性感的內衣，他都可能視而不見，只看得到情人自然的身體。所以，發現男人的視線焦點都集中在臀部時，就不必花太多力氣自我包裝，他喜歡原始的女性身體。

欣賞女性眉毛的男人

詩詞中形容女性眉毛的佳句還真不少，譬如「眉將柳而爭綠，面共桃而競紅」、「淡眉如秋水，玉肌伴輕風」、「丹唇列素齒，翠彩發蛾眉」、「俊眉修眼，顧盼神飛」。

眉毛雖然佔五官的比例不大，佔全身的比例更小，但眉毛卻會影響表情，如皺眉或挑眉，給別人的感覺都不同。如果真有男性鍾情於女人的眉毛，那他可能具有某些獨特性，或是會特別重視女性的表情，不妨多花一點時間了解他的內心世界。

偏愛女性肩膀的男人

肩膀是讓人想要依靠的地方，偏愛女性肩膀的男人，可能內心世界對性存有幻想與理想，或是在現實世界較易產生矛盾與衝突，需要有個安全的肩膀可以依靠。還有男性的友誼模式傾向「肩並肩」，夥伴們一起打球、一起打拼，所以摟肩也是一種友誼的表示，偏愛女性肩膀的男性，可能是喜歡跟女性保持像哥兒們般的情誼。

愛慕女性手臂的男人

一般而言，女性身上會引動男人愛慕之情的部位，多半是曲線玲瓏；或是看起來纖細嬌弱，需要被照顧、呵護的地方，例如，穿著高跟鞋的小腿，以及粉嫩柔滑的胸部等等。

基於憐香惜玉的心理，男人較少會對看起來強壯且活動力旺盛的手臂產生照顧的欲望，會對萬能雙手有感覺的男人，通常都屬於戀家型，內在渴望被人保護。

▲漂亮小腿也是女性能夠展現魅力的部位。（圖／達志／示意圖）

特愛女性小腿的男人

腿部是女性最常外露的部位，也是女性行動、展現魅力的部位，欣賞女人小腿的男人，多半比較注重精神層面，對性也較講究品味，無論地點或氣氛都要盡善盡美，才能引爆他們的欲望，個性上較為內斂，也比較不會衝動行事。

除了流行的因素外，男人喜歡女性的身體部位也會隨著年齡增長以及健康狀況而略有不同；所以，當男人關愛的部位改變時，這表示他的人生可能已經進入另一個階段。和異性交往的時候，不妨深入了解一下，情人特別迷戀自己身體的哪一個部位？例如，頭髮、雙腿、雙乳或是臀部？從情人欣賞的部位，多少可以看出其性偏好、性態度，既有助於增進親密關係，更能提早察覺對方是否有特殊的病態性偏好。

▲諮商心理師林萃芬教你如何從「習慣」看穿一個人的性格。（圖／時報出版提供）