「南寧羅志祥」開直播被譙爆！一號表情「頂招牌金毛」...網笑爛：後勁太強

▲周揚青斷開9年男友羅志祥。（圖／翻攝自Instagram／周揚青、羅志祥）

記者周亭瑋／綜合報導

周揚青情斷羅志祥，昨日更以毀滅性千字文，揭開他混亂的私生活。震撼內幕曝光後，男方遭千夫所指，就連自稱「南寧羅志祥」的大陸男也躺槍，開個直播竟吸引近5千人觀看，瘋狂洗版撻伐，大罵他是渣男。

周揚青一篇分手信徹底將羅志祥桃色醜聞掀底，不僅劈腿約砲，還和旗下女藝人、化妝師有長期不正當的男女關係，更熱愛顛覆三觀的「多人運動」；如今，以他為首的「Party Boy幫」，私下的極樂趴也被挖出，就有鄉民爆料，「身材大胸是基本款，幫主重口味，臉就看人，很看感覺，有時候幫主挑的也很ㄎㄧㄤ。」

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▲這個表情太經典。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

數不清的渣男行徑，讓小豬成為眾矢之的，大陸就有一名自稱「南寧羅志祥」的金髮男，昨天一開直播慘被網友罵翻，大家紛紛刷屏直呼「你真不是個東西，渣男」、「渣男」、「太讓我失望了」；但許多人也清楚他並非本尊，不禁笑回「快換個名字吧」、「笑死我了」。

只見「南寧羅志祥」一頭金髮的造型，似乎在模仿早期小豬的模樣，而他傻愣的表情更莫名戳笑點，就有人忍不住轉PO「爆廢公社公開版」，吐槽說「你看看你的行為連你弟弟羅不祥開直播也受到攻擊！」網友們看完則紛紛附和道，「幹不行了這後勁強」、「羅不祥XDDDD」、「弟弟被罵了」、「父不詳」、「人帥性高潮，人醜性騷擾，就是這麼簡單」。