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WHO與武漢病毒研究所電郵遭駭公布　世衛發聲明證實

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▲▼ 武漢病毒研究所被指控，就是洩漏新型冠狀病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

▲武漢病毒研究所被指控，就是洩漏新型冠狀病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

新冠肺炎疫情蔓延，就在全球展開病毒來源調查之際，傳出包括世衛、蓋茲基金會、病毒研究所等與肺炎疫情相關的機構與組織多達2萬5000件電郵遭到駭客公布。

華盛頓郵報（Washington Post）引述追蹤網路極端主義與恐怖組織的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）指出，未知的激進分子於19及20日公布近2萬5000個電子郵件網址與密碼。

據了解，這些郵件屬於美國國立衛生研究院（NIH）、世界衛生組織（WHO）、比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）、病毒研究所等與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行相關的機構與組織。

其中，9938個來自美國國立衛生研究院、6857個來自美國疾病管制暨預防中心（CDC），世界銀行（World Bank）有5120個，世衛也有2732個。

SITE執行董事卡茲（Rita Katz）表示，新納粹主義與白人至上主義者積極散播這些資訊，鼓動民眾展開騷擾行動並散播肺炎陰謀論。

不過SITE也表示，無法驗證這些電子郵件網址與密碼是否真實。

報導指出，世衛透過聲明證實此事，但表示僅有457個信箱是有效使用，且未受到損害，世衛並已對這些遭曝光的信箱重新設定密碼預做防範。

美國國立衛生研究院雖不願對特定網路安全問題回應，但表示長期以來致力於確保網路安全，並採取適當措施因應威脅與疑慮。

蓋茲基金會表示，目前沒有跡象顯示基金會存在數據外洩跡象。世銀則是拒絕回應，美國疾管中心沒有回覆媒體詢問。

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