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「口罩交流」社團發國難財　網友提問慘遭霸凌挨轟「正義魔人上身」

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網路平台近期吹起口罩交流風，導致亂象叢生。（讀者提供）

▲網路平台近期吹起口罩交流風，導致亂象叢生。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎疫情持續升溫，政府在第一時間就針對口罩採取管制出口並統一發放的措施，本月22日更開始實施口罩實名制3.0的政策，但其實不少民眾因口罩尺寸不合，悄悄私下進行「口罩交流」的動作。

請繼續往下閱讀...

本刊近日卻接獲讀者投訴，指出有網路賣家利用民眾爭、換購口罩心態，在臉書自組口罩交流社團，表面上提供民眾交換口罩平台，實際上藉機私下販售來路不明的口罩，行徑十分囂張。

本刊調查，臉書社團「大量口罩分享交流」在今年1月以「口罩分享交流」名目，對外聲稱可提供網友購買、交換口罩管道，吸引高達近4萬網友加入。一名讀者A小姐告訴本刊，自己在好奇之下加入社團後發現，裡面竟充斥許多賣家聲稱可代購知名品牌大廠或其他雜牌廠商的醫療口罩。

業者聲稱販售的被註銷醫療口罩許可証「四層活性炭口罩」，並無違法。（讀者提供）

A小姐說，社團每日PO出不少販售口罩的訊息，許多賣家看準民眾恐慌心理，趁機大發災難財，最誇張曾傳出每片口罩要價25元，即便高於市價多倍，不少民眾仍趨之若鶩。

據悉，在社團內不僅口罩價格遭人哄抬，還有賣家暗示有管道可供網友購買知名大廠的醫療口罩，甚至有賣家自稱販售的是已被註銷醫療口罩許可証的「四層活性炭口罩」，強調非政府所徵收的「三層口罩」，藉此規避法規，讓部份網友質疑此舉是否合法。

網友對口罩販售是否合法提出質疑，隨即被其他疑似賣家成員圍剿。（讀者提供）

誇張的是，當有網友對口罩來源或販售手法合法與否提出質疑，還會被其他疑似賣家的成員集體霸凌，譏稱「沒常識」「不食人間煙火」，被貼上「正義魔人」標籤，讓A小姐直批社團內亂象叢生，質疑這群業者根本是「逆時中」。


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