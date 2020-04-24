唐鳳國際會議全英文揭「台灣防疫成功3祕訣」　迷因哏圖比謠言快

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記者黃翊婷／綜合報導

台灣在新冠肺炎（COVID-19）防疫表現上受到國際關注，行政院數位政委唐鳳22日參加全球網際網路會議（The Web Conference），歸納出3點台灣民眾在大流行病期間還能鎮定自若的祕訣，分別是快速、公平以及幽默。

▲唐鳳全英文解說台灣防疫的3個祕訣。（圖／記者李毓康攝）

唐鳳首先解釋第一點「快速」，去年12月中國吹哨人醫師李文亮指出有新的SARS個案出現，卻被當地警察機構質詢、訓誡，與此同時，台灣版的Reddit也就是PTT論壇也有網友轉貼李文亮揭發的消息，疾病管制署馬上注意到這篇文章，非但沒有懲戒，反而下達命令規定所有從武漢返台的旅客，都必須在次日也就2020年的第一天，進行健康檢查，這才沒有讓疫情擴散開來。

第二個重點是「公平」，唐鳳表示，為了確保每個人都能用自己的全民健康保險卡，從附近藥局領取口罩，政府方面每3分鐘就公布一次所有藥局的口罩庫存量，在開放資料的基礎上，許多社群參與者也建構130多種工具，包含地圖、語音助理（盲人使用）或是聊天機器人（LINE），讓民眾選擇要用什麼樣的方式獲得同樣的資訊，後來又結合24小時營業的超商推出預購方案，提供比較晚下班或是沒空到藥局購買的民眾，有更方便的管道可以買到口罩。

▲總柴示範如何維持社交距離。（圖／翻攝自衛福部臉書）

「最後我想強調一點，因為時局緊張，民眾會感到焦慮，有很多人恐慌搶購，出現很多陰謀論。」唐鳳指出，台灣對抗不實資訊的策略是幽默闢謠，例如先前有傳聞衛生紙的材料與口罩相同，引起民眾大搶購，政府就用「咱只有一粒卡臣」的逗趣表格來宣導，清楚列出口罩與衛生紙的材料來源不同，圖片在網路上爆紅之後，搶購潮很快就在1、2天內平息。

唐鳳接著說，每天中央流行疫情指揮中心開完記者會後，都會由衛生福利部的代言犬「總柴」進行轉譯，把保持社交距離、手部清潔規則、記得預購的口罩付款等訊息，全都翻譯成非常可愛的狗狗迷因，「我們運用迷因工程，確保根據事實發表的幽默圖文傳播得比謠言還快，這就是台灣民眾如何確保即使在大流行病期間，還是感到鎮定自若的一些方式。」