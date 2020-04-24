2歲妹眼睛超癢狂揉！　睫毛根部有「20顆黑白珍珠」醫生緊急全燒掉

▲2歲女童眼瞼長蝨子。（圖／翻攝自中新網，下同）

記者劉亭／綜合報導

廈門一名2歲女孩甜甜（化名）近來總是眼睛癢，一直揉，媽媽查看發現睫毛根部掉下「白色硬殼」，到醫院檢查後發現，甜甜的睫毛根部有數十顆黑色的蟲卵，和蠕動的白色蟲子，有如「黑白珍珠」。

跟據「中新社」報導， 廈門大學附屬廈門眼科中心23日指出，甜甜媽媽一開始發現一個白色硬殼，以為女兒患結膜炎，買了消炎眼藥水自行點，沒有效果才到眼科檢查。

醫生在裂隙燈下仔細一看，發現甜甜的雙眼局部明顯紅腫，睫毛根部竟然掛著幾十粒未孵化的黑色蟲卵及孵化後的白色卵殼；除此之外，還有白色的蟲子在蠕動。

確定甜甜眼瞼長蝨子後，醫生緊急幫甜甜夾起眼瞼上的陰蝨、蟲卵，並剪去睫毛，確定已沒有寄生蟲後，進行局部清洗、上藥，而取出的睫毛、成蟲還有蟲卵已進行了焚燒處理。

該院門診副護士長王亞靈透露，「我從醫幾十年，有見過眼內長陰虱的，不過長二十多隻，這還是第一次碰到」。經證實，從甜甜眼睛夾出的這些小蟲子是陰虱，有20多隻，正是造成她眼睛搔癢的原因。

眼表及角膜病專科副主任醫師商旭敏表示，甜甜感染陰虱，可能是個人衛生習慣差所致。陰虱寄生於眼部，蟲體多位於睫毛根部，不易被家長察覺。被陰虱感染眼睛後，會引發眼部感染和其他眼部併發症，患者及密切接觸者需要及時到正規醫院就診，以免誤病情或併發其他疾病。