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高處摔下「頭暈、嘔吐、眼睛腫」沒在意　她隔天顱內大出血搶救不治

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頭痛、生病（圖／記者黃克翔攝）

▲醫師提醒，如果因不明原因出現頭痛、記憶力下降等，都應第一時間到醫院檢查。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸福建省廈門市一名張女士從高處摔下後，見自己身上只有擦傷，因此沒有在意，第二天才就醫，卻因顱內大出血沒能搶救過來。廈門市中醫院腦外科專家提醒，腦外傷有時不會第一時間表現出症狀，凡是頭部受傷或受到撞擊的市民，都應及時到醫院檢查確保安全。

《廈門日報》報導，49歲的張女士17日與丈夫在翔安區進行裝修時，不慎從高腳架上摔下。當時，她見身上只有手臂幾處擦傷，覺得沒有大礙，就堅持坐丈夫的電動車回家；當晚，她出現頭暈、嘔吐、左眼異常腫大的症狀。

張女士第二天送醫搶救時，經進行腦部電腦斷層檢查，發現她的顱內有明顯出血，馬上進行手術。可惜，術中發現她的右半腦明顯挫傷，有多處出血點，且凝血功能差，沒能搶救成功。

▼醫師對張女士進行腦部電腦斷層檢查，發現她的顱內有明顯出血。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲電腦斷層。（圖／翻攝自pixabay）

廈門市中醫院腦外科副主任醫師鄭家地表示，腦外傷不容易表現出來，因大腦顱骨非常堅硬，它掩蓋內部的出血等病情；但腦外傷有幾個典型症狀，如意識障礙、嘔吐、頭疼等，「如果等到患者抽搐、嘔吐才重視病情，那麼很可能已經錯過了最佳治療時機。」

鄭家地曾接診過一名八旬老人，患者在散步時意外摔傷頭部，半個月後才發現腦內出血，壓迫腦神經險致癱。因此，有些遲發性腦出血患者在摔倒初期，可能沒有任何症狀，影像學檢查也不一定能查出，有可能在傷後1至3個月出現症狀，甚至少數患者傷後6個月才出現症狀。

醫師提醒，如果因不明原因出現頭痛、記憶力下降、肢體無力，甚至出現意識障礙等情況，無論是否有頭部外傷史，都應第一時間到醫院檢查，明確是否外傷引起顱內遲發性出血等情況，進行及時診治。

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