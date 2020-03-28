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台北檢疫男逃跑高雄闖出國「不繳100萬」　市府31日將狠發催繳令

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▲▼機場,松山機場,春節,返鄉,人潮,防疫,口罩,武漢肺炎。（圖／記者李宜秦攝）。

▲男子從廈門飛抵台北，在松山機場入境就不配合填寫資料。（資料照／記者李宜秦攝）。

記者許力方／台北報導

台北市衛生局11日公布，一名廈門入境的60多歲男性，沒有配合填寫資料還違規偷跑，最後被發現正準備從高雄機場出境，隨即攔截移至高雄集中檢疫場所，遭市府開單，成為首例重罰100萬元的個案，限期15天內繳納。不過，至今他都未繳納罰鍰，市府祭出催繳令，若30天內仍未繳納，就會移送強制執行。

衛生局日前抓到一起偷跑個案，60多歲男性3月9日自廈門入境，需居家檢疫至3月23日，解除檢疫日期為3月24日，但他從松山機場入境時就不配合填寫資料，現場檢疫官立即協助入住旅館，未料3月10日民政人員及警方前往探訪，確認他沒有入住，一查發現男子已經跑到高雄，打算搭機出境，無視規定，從重裁處100萬元整。

請繼續往下閱讀...

衛生局3月11日就開立裁處書，並將男子移至高雄集中檢疫場所安置，但直至今男子都沒有繳納罰鍰，若他在31日期限之前都沒有繳納，將發出催繳函，若30天內還是不繳，就會移送行政執行署強制執行。

北市統計至109年3月10日止，共開罰70人。依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有63人、5萬元罰鍰計有1人、7萬元罰鍰計有4人、100萬元罰鍰計有1人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

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