現身了！泰女居家檢疫落跑　遭罰100萬卻2度失聯…上周赴花蓮分署：我沒錢繳

▲該名泰女失蹤後在花蓮火車站被尋獲，衛生局事後也對她開罰100萬元。（圖／記者翁進忠攝）

記者劉昌松、陳韻如／花蓮報導

新冠肺炎影響，讓不少民眾人心惶惶，而居家檢疫失聯趴趴走的案例卻層出不窮。一名泰籍女子因違反規定遭裁罰100萬元，但卻逾期未繳，還失聯讓相關單位找不到人，而近日她現身花蓮，還向行政執行署花蓮分署表示，自己「沒錢繳」，而經花蓮分署協商後，要求她與泰國親人聯繫尋求協助，並告誡，「一定要能找到人」。

據了解，這名女子3月18日入境台灣，卻疑似填寫錯誤地址及連絡電話，讓相關單位無法追蹤其檢疫狀況，在經過警方連日協尋後，3月26日在花蓮火車站找到人，並在將她強制安置後，由衛生局開罰100萬元。

女子被尋獲後，被強制送往桃園市的檢疫所進行檢疫，在4月初檢疫完成並離開檢疫所。但由於該女子100萬元的罰款逾期未繳，行政執行署花蓮分署在7日時表示，由於泰籍女子逾期未繳罰款，加上對方「行蹤不明」、有打算離境，因此7日已經將對方限制出境，並積極尋找女子下落，以強制執行，但卻一直找不到其下落。

直到上周，女子自行與泰國駐台辦事處連繫，經辦事處告知要她出面，她才自行前往花蓮分署，並留下其在台聯絡方式。另外，花蓮分署與女子協商後，女子也明白表示，自己沒有那麼多錢可以繳罰鍰，不知道該如何是好，而執行官事後則要求女子，透過泰國駐台辦事處與其親友聯繫，請親友協助繳納，並告誡她，「一定要能找到人」。

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