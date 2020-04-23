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大金輪停靠廈門回台「未申報居家檢疫」　船公司遭航港局開罰10萬元

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▲▼ 不檢疫遭罰 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲大金輪發生船員下船未進行檢疫申報，航港局開罰10萬元。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

 記者洪正達／高雄報導

海軍敦睦支隊連續傳出多人確診，讓民眾都相當憂心船隻靠岸後是否有落實檢疫工作，不過就在這個節骨眼上，航港局就發現大金航運公司旗下的大金輪3月份曾停靠廈門，當中一名船員在3月23日下船後並未依照規定居家檢疫，航港局當場對這間船公司開罰10萬元。

航港局指出，根據中央疫情指揮中心規定，從3月19日零時起禁止非本國籍人士入境，且必須事前經過核准才可放行，航港局也在當天發函給各大船務公司及相關業者，要求不論本國籍或外國籍船員下船前都要向疾管署申報居家檢疫後，再由移民署核發入境查驗船員名單，並在港區管制站出示相關文件及港警雙重確認後才可放行，否則將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第16條第3款開罰。

▲▼ 不檢疫遭罰 。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，航港局比對船員的卸職資料後，22日查獲大金航運旗下大金輪中，出現1名船員未進行居家檢疫等相關程序，便自行在高雄港下船，再轉往另一艘貨船上任職，因違規事實明確，航港局立即對大金公司開罰10萬元，航港局強調，疫情期間務請船務代理及船公司人員都要配合船員檢疫規定並如實申報，一同防止防疫破口出現。

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