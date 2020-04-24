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無酒精「香檳烏龍」只有這裡喝的到！搭配奶油珍珠燒　一吃停不下

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由兩位資深餐飲人一手打造的全新茶飲品牌「甘馧茶飲Thanks Giving」，去年底開幕後僅花了3個月時間，就成為了全台灣第一間綠色企業的手搖飲專賣店！不僅有著3大堅持！更要讓大家不只是隨便喝，而是要懂喝、會喝！除了備料用心外，最狂的是，居然推出令人驚豔的「香檳烏龍」茶飲！到底是甚麼新奇味道讓大家急著都想喝喝看？

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

「甘馧茶飲Thanks Giving」低調沉穩的包裝色調，可看出他們的樸實真摯！主打三項堅持原則，包含「提倡植物奶取代鮮乳」、「提倡白木耳取代燕窩」以及將「茶飲營收的5%捐助浪浪團體」等。兩位創辦人更是結合飯店、餐廳優雅的品酒文化，同步教導大家如何「懂喝、會喝，而非盲目的喝一杯飲料。」！

新品推薦1：年份香檳烏龍

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

讓大家驚呼連連的就是這款費時半年研發的「年份香檳烏龍」，不僅以獨家配方打造出媲美香檳般豐沛細緻氣泡的綿密口感，更狂的是內容卻不含一絲酒精成份。

「年份香檳烏龍」呈現透亮的金黃色澤，聞起來有股清幽的白色花香，入口時馥郁蜜桃香氣柔和檸檬的酸甜，依循著滑順入口的綿密泡沫，最後帶出尾韻的蜂蜜甘甜滋味。

年份香檳烏龍

■提供冷飲

■價格：NT$90元／400ml

新品推薦2：粉紅香檳紅茶

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

同樣以獨家配方打造比擬香檳般豐沛細緻氣泡的綿密口感，但這款更受少女喜愛！粉紅泡泡、幸福感無敵的「粉紅香檳紅茶」，呈現紅寶石般的光澤，清甜香氣更勝香檳烏龍，喝的到香甜桑葚與奶油太妃糖的滋味。

粉紅香檳紅茶

■提供冷飲

■價格：NT$90元／400ml

新品推薦3：檸檬白木耳

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

使用慈心有機認證白木耳，搭配風味清香，口感酸甜不苦澀的屏東A級檸檬，每瓶皆已以當日現榨方式，新鮮萃取檸檬果汁，並保留白色果皮及外皮油脂，不過度萃取影響飲品風味。

檸檬白木耳

■價格：NT$95元／400ml（冷飲）

■價格：NT$90元／12 oz（熱飲）

新品推薦4：百香白木耳

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

不愛食木耳的人一定也會一喝愛上，使用慈心農場有機認證的白木耳，不僅達到補充膠質、養顏美容的目的，也可同時兼顧友善動物的理念。搭配特選埔里A級百香果，濃烈香氣與甜蜜滋味，令人食慾大開。

百香白木耳

■價格：NT$95元／400ml（冷飲）

■價格：NT$90元／12 oz（熱飲）

新品推薦5：檸檬養樂多

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

以完整一瓶的養樂多作為飲品基底，甜蜜滋味搭配鮮鮮現榨檸檬汁，讓其酸、甜中和，溫和順口，再加入在地青採翠玉綠茶，芳香甘醇、口齒留香，讓飲品喝起來清爽無負擔。

檸檬養樂多

■提供冷飲

■價格：NT$65元／16oz

新品推薦6：一顆蘋果紅茶

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

使用在地蜜香紅茶，獨特的天然熟果香氣配上蜂蜜超級絕搭，最後再結合完整一顆新鮮蘋果，現榨鮮嚐，超天然的飲品無敵順口。

一顆蘋果紅茶

■提供冷飲

■價格：NT$75元／16oz

新品推薦7：伯爵拿鐵

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

嚴選天然提煉的伯爵茶葉，經熱水沖開後散發佛手柑的橘皮香氣，不論是單喝茶的香純茶韻，或是添加濃純鮮乳與甘馧手工植物奶都十分契合！

伯爵拿鐵

■價格：NT$55元／12oz

■提供冷飲／熱飲

新品推薦8：珍珠植物奶

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

特別針對有乳糖不耐症的人推出「以植物奶取代鮮乳」的堅持，讓有特殊需求的人也能輕鬆享受「濃、純、香」的滋味！

「甘馧」嚴選多種新鮮堅果、有機燕麥，手工調製最純粹的植物燕麥奶，不添加一滴牛乳，卻能喝到彷彿牛乳般的濃郁香氣和口感！

珍珠植物奶

■價格：NT$ 65元／12 oz

■提供：冷飲／熱飲

新品推薦9：甘馧紅豆燒

以傳統紅豆燒的方式製作，堅持手工調和外皮麵糊、紅豆、奶油餡料，讓食品安全做的更完善。同時每一科都塞入厚實且豐滿的餡料，搭配蛋糕般的香氣餅皮，就是甘馧紅豆燒的最大特色！

甘馧紅豆燒-奶油／奶油珍珠口味

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

小孩最愛的奶油燒，綿密Q彈的奶油，一口咬下，蛋奶醬瞬間就在口中爆開，搭配甘馧手工熬煮的珍珠，平衡咀嚼上的豐富感受，是目前甘馧紅豆燒甜品項最受歡迎的口味之一。

■價格：NT$25元（奶油燒）／NT$30元（奶油珍珠燒）

甘馧紅豆燒-巧克力／巧克力珍珠口味

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

濃郁的牛奶巧克力，於烘烤中融化於蛋香十足的餅皮內，完美融合！就像是熔岩巧克力蛋糕般，不斷湧出的濃濃巧克力醬完全不甜膩，保證一吃停不下來。

■價格：NT$25元（巧克力燒）／NT$30元（巧克力珍珠燒）

甘馧紅豆燒-紅豆／紅豆珍珠口味

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

台式傳統的「紅豆」風味，每日新鮮熬煮，結合日式今川燒的手法及口味，恆溫烘烤，使其餅皮猶如雞蛋糕般軟嫩，嘗起來猶如蛋糕，外層麵衣蛋香十足，內層餡料飽滿扎實。

■價格：NT$25元（紅豆燒）／NT$30元（紅豆珍珠燒）

甘馧紅豆燒-德式香腸起司口味

▲香檳茶。（圖／甘馧提供）

充滿滿足感與飽足感的德式香腸起司燒，特選皮薄多汁的德式香腸，並搭配濃郁牽絲的黃芝士柔和濕度，讓其雖然沒有像奶油、巧克力般的醬汁，吃起來也一點也不覺得乾。

■價格：NT$40元

文／柯夢波丹　圖／甘馧

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹香檳烏龍甘馧茶飲Thanks Giving

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