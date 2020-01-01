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感念孫理蓮奉獻台灣50年　首位原民男歌手現身禮拜分享恩典

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▲首位在台灣領有歌星證的原住民男歌手蔣忠分享生命的見證。（圖／芥菜種會提供，下同）

首位在台灣領有歌星證的原住民男歌手蔣忠分享生命的見證。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

奉獻台灣半世紀，芥菜種會已故創辦人孫理蓮宣教士120歲冥誕紀念感恩禮拜，1日在花蓮習藝所舉行，孫理蓮首本傳記《一百萬封情書：美國奶奶孫理蓮的深情人生》溫情上市，盼能將台灣社會人與人之間的溫暖喚回來。首位台灣原住民男歌手蔣忠，感念有「媽媽」（孫理蓮）的幫助，翻轉人生，讓生命滿有恩典。

▲首位在台灣領有歌星證的原住民男歌手蔣忠分享生命的見證。（圖／芥菜種會提供，下同）

80高齡的曾春蘭回憶她曾經跟著孫理蓮學琴，後來在原住民部落宣揚福音。

蔣忠是孫理蓮當年關懷的原住民之一，全台至少有五萬名原住民，曾在花蓮受到孫理蓮的幫助，而花蓮也是芥菜種會最主要服務原住民的據點。蔣忠牧師是台灣第一位領有歌星證的原住民男歌手，當年他隻身到台北演藝圈闖蕩，獲得肯定，然而迷惘的生活不知不覺過了十幾年，直到得了喉癌，憂鬱症纏身，一度想跳樓自殺結束生命。後來他在親人及教會友人協助下，不僅疾病得醫治，更翻轉生命獻身當傳道人。
 
他回憶，14歲到芥菜種會義工學校（即今日習藝所）學習技能，多數同學都有學到農業、木工及汽修等一技之長，而他最大的收穫就是學習英文，後來出國辦演唱會，甚至到外地宣教都能使用，不禁感謝當初在義工學校打下的英文基礎。具有阿美族血統、天生愛唱歌的蔣忠自詡說，當時他是義工學校裡最會唱歌的人，召集同學組合唱團到基督教門諾醫院唱歌給病人聽，也去過監獄唱詩歌、傳福音。

▲首位在台灣領有歌星證的原住民男歌手蔣忠分享生命的見證。（圖／芥菜種會提供，下同）

花蓮保姆班第20屆畢業歷史照片，前排中間著洋裝者為孫理蓮。
 
在38年的宣教過程中，蔣忠牧師開拓了高雄神能教會，持續以歌聲在海內外各地舉辦演唱會，並透過個人見證來傳揚上帝的福音。歷經生命的轉折起落，蔣忠牧師在紀念感恩禮拜上，感恩地說：「孫理蓮是陪伴我們成長的『媽媽』，感念『媽媽』為我們所做的美事，讓我們每一個人享受到上帝的恩典。」70歲的蔣忠並且在現場自彈自唱，以詩歌帶領與會者敬拜讚美。

▲首位在台灣領有歌星證的原住民男歌手蔣忠分享生命的見證。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲▼受助者感念孫理蓮的照顧，在紀念銅像前獻上孫理蓮最喜愛的白色玫瑰花。
 
曾在孫理蓮家中幫忙料理家務，80歲的曾春蘭回憶，當年她主要照顧孫師母領養的小孩及一位神學院教授生病的母親，讓四處奔忙的孫理蓮可以安心救助工作。曾春蘭說，她不要錢，只希望可以向孫師母學琴。後來曾春蘭到關山讀神學院，發現東部教會的師母不會彈琴，便開始在花東原住民部落教琴，原來之前的學習，是要委身在原住民部落中宣揚福音。

▲首位在台灣領有歌星證的原住民男歌手蔣忠分享生命的見證。（圖／芥菜種會提供，下同）
 
在最新出版的孫理蓮傳記《一百萬封情書：美國奶奶孫理蓮的深情人生》中寫到，「為了把醫療帶進偏鄉與山區，她一走就是八小時，沒有半刻停歇；她到處募集被丟棄的聖誕卡，只為了讓貧苦孩子的眼睛亮起來；原本見血就昏倒的她，為了替原住民婦女接生，一次次戰勝內心恐懼；連家人都不敢接近的漢生病患，她親手將點心送到他們手中；她無時無刻不在祈禱：請給我們多一點資源，好幫助更多人……」孫理蓮不間斷地向外國書寫募款信，讓芥菜種會的社會救助工作不至於「斷炊」，使台灣人民能得到最需要的幫助。成立至今已60多年的愛心育幼院，及轉型成為社會企業模式服務的花蓮習藝所等，都是孫理蓮當年成立芥菜種會，在台灣扶貧救苦的穩定力量。
 
基督教芥菜種會執行長吳小萍說，孫理蓮將人生最精華的50年都獻給了台灣，當我們在紀念、感恩她時，內心知道的是我們渴慕這樣一個信心的榜樣；芥菜種會舉辦感恩禮拜，並非宣揚孫理蓮的個人功績，而是藉此看見上帝在她生命中的作為，以及對台灣這塊土地及人民的祝福，進而承接起這份信心的大愛，繼續走這條信心的道路。
 
相關訊息可洽詢芥菜種會，電話02-7741-6000轉2020，《一百萬封情書：美國奶奶孫理蓮的深情人生》購書資訊，可上芥菜種會官網https://www.mustard.org.tw/

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