獲頒贈獎章　立委湯蕙禎：疫情過後台灣經濟成長可望V型反彈

▲鄭文燦市長頒贈三等功績獎章給前民政局長、新任立委湯蕙禎（右）。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦1日於市政會議中，頒贈三等功績獎章給前民政局長、新任立委湯蕙禎，肯定其於民政業務推動的奉獻。對於疫情延燒全球，湯蕙禎表示，台灣防疫成果全球肯定，除贏得國際間的知名度與形象，最重要是取得信任，疫情過後，若能把握轉型契機，經濟成長可望V型反彈，未來前景看好。

擔任民政局長期間，勤走基層的湯蕙禎，因鄭文燦市長力薦，2020立委大選獲提名民進黨不分區立委，於選後進入立院，再次展現深耕服務，因桃園市龍潭區沒有民進黨籍市議員，2月間率先於龍潭區中興路673號成立服務處，4月間將陸續於平鎮、中壢區和民進黨籍的議員和里長，共同成立服務處。

湯蕙禎表示，台灣防疫成果全球矚目，世界各國公開讚揚。尤其是，民間企業配合政府防疫政策，加入口罩國家隊、防疫國家隊，展現的團隊效率、研發能力，充分發揮台灣精神，無論是在防疫、紓困、振興等各方面政策，皆受各方肯定。疫情過後，若能把握轉型契機，經濟成長可望V型反彈，未來經濟發展看好。

市長鄭文燦於今日在市政會議，頒贈三等功績獎章予湯蕙禎表示，湯立法委員在市府任職期間，推動「N合一跨機關便民服務計畫」、首創建置「桃園役指通」APP、積極輔導宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動、增設里集會所或補助增建無障礙設施等工程，並訂定「桃園市政府輔導土地公廟土地或建物合法化執行計畫」，因此市府特別向行政院請頒三等功績獎章，以肯定其對於市政的努力與貢獻。

►我沒有遲到，是時間遲到了！