中華醫大學生杜艷嬌莉　發表「幸福時光」單曲進軍歌壇

▲中華醫大幼保系越南籍學生杜艷嬌莉，發表「幸福時光」單曲進軍歌壇，特地贈送小型海報給曾信超校長分享喜悅，曾校長回贈玉飾項鍊祝福。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學幼保系越籍學生杜艷嬌莉，歌聲甜美、悅耳動聽，參加可澄音樂文創發片歌手培訓大賽拿下冠軍，近日可澄音樂文創為她發表「幸福時光」單曲進軍歌壇，以首位越南華語流行音樂歌手打響名號，成了校園風雲人物。

越南河內高部廓高中畢業後遠離家鄉來台灣求學的杜艷嬌莉，從小就喜歡唱歌、跳舞，個性活潑的她，對幼教工作很有興趣，對台灣的幼保專業人才培育早有耳聞，因此在高中時期就經常聽華語流行歌曲來自學華語，久仰及崇拜華醫知名歌手A-Lin校友的名氣，歷經努力通過語言測驗及入學考試，順利到中華醫大幼兒保育系就讀。

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目前已升上大三的杜艷嬌莉認為，音樂和舞蹈可以融入到幼教專業裡，因此在課業學習的過程中一直未忘情於自己喜歡的歌唱。打從大一起，不僅參加校內的歌唱社團，也主動報名參加學校舉辦的各式歌唱比賽，讓自己陶醉在音樂與歌曲裡，用歌聲和大家分享音樂的美好。杜艷嬌莉愛唱歌，也把握機會表現唱歌的實力，去年台南市政府頒發南向專班學生獎學金時，在頒獎典禮上杜艷嬌莉就獲邀上台歌唱表演，甜美的歌聲獲得在場如雷的掌聲。

可澄音樂文創去年舉辦發片歌手培訓比賽，希望藉此發掘人才。杜艷嬌莉報名參賽一鳴驚人，拿下該次發片歌手培訓比賽的冠軍，近日更以第1位越南華語流行音樂歌手宣傳，為她推出「幸福時光」單曲正式進軍歌壇。

杜艷嬌莉演唱的「幸福時光」甜美歌聲搭配動態MV在各網路社群媒體播放，認識她、知道她的人也愈來愈多，讓她一時之間成了校園的風雲人物。就有學生私下表示，「華醫繼A-Lin之後又要多一位歌手校友了！」。

趁學校期中考的空檔，杜艷嬌莉23日在幼保系系主任傅清雪的陪同下，特地穿著單曲發表時拍攝海報的服裝拜訪校長曾信超，並贈送「幸福時光」單曲小型海報給曾校長分享喜悅。杜艷嬌莉並當場清唱了「幸福時光」，「顛沛遠航的船都曾有不安，我眼底的風光還好有你陪伴…」，柔柔的嗓音甜美悅耳。

杜艷嬌莉說，歌詞裡勾起她一個人漂洋過海到新環境讀書的難辛以及師長同學情誼的慰藉，她期盼用歌聲撫慰大家在疫情中緊繃的情緒，有更多力量和勇氣來度過挑戰和難關。曾信超校長對杜艷嬌莉多才多藝的表現和好歌聲稱讚不已，並贈送玉飾項鍊祝福。

杜艷嬌莉透露，因為讀了幼保系，學習幼保專業知能更能明白母親的偉大，音樂公司已計劃在母親節前夕幫她發布第2支單曲vp，祝福天下的母親幸福快樂。

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