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中華醫大自行開發體溫記錄APP　教職員工體溫全記錄

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▲中華醫大開發的中華醫點通可提供體溫記錄讓師生上傳，隨時掌握體溫異常者名單，而校門口設發燒檢疫站，機車道架設紅外線體溫偵測儀，管控體溫異常者入校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大開發的中華醫點通可提供體溫記錄讓師生上傳，隨時掌握體溫異常者名單，而校門口設發燒檢疫站，機車道架設紅外線體溫偵測儀，管控體溫異常者入校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學校園防疫多管齊下，校方自行開發體溫記錄APP軟體，要求教職員工生每天必須量測體溫並上傳結果，防疫小組再針對體溫異常名單進行必要的處置，而校門口設發燒檢疫站、機車道架設紅外線體溫偵測儀，全面管制體溫異常者入校。

▲中華醫大開發的中華醫點通可提供體溫記錄讓師生上傳，隨時掌握體溫異常者名單，而校門口設發燒檢疫站，機車道架設紅外線體溫偵測儀，管控體溫異常者入校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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中華醫大指出，各班也配置體溫計，讓學生隨時可以量測自己的體溫，進出校園只留校門口通道，校外人士進校須在體溫檢疫站量測體溫，沒有異常始得進入，學生進校的機車道前更架設紅外線體溫偵測儀，如發現有體溫異常者立即攔下做關懷處理。

身兼校園防疫小組召集人的中華醫大校長曾信超表示，開學後每天都有數千位師生在校園活動，校園防疫工作更要上緊發條，在學校資訊工程師的努力之下，中華醫大自行開發體溫記錄APP軟體。這套軟體已併入學校原先已開發的「中華醫點通」軟體系統內，提供全校教職員工及學生手機下載，教職員生每天量測完自己的體溫後必須到系統上的「體溫記錄」區填報回傳體溫量測結果，防疫小組隨時可以從回傳報表上掌握教職員生的體溫異常狀況，再對體溫異常者的名單按照學校防疫SOP流程做必須的關懷和處置。

曾信超校長指出，為了提升自我體溫量測及回報率，行政及教學單位處室由主管督促所屬教職員工配合辦理，班級學生則由導師負責督導。回報率不佳的單位和班級，由校方公布名單作為警惕。中華醫大的教職員工及學生利用手機操作回報每天的體溫記錄，加上單位主管和班級導師的督促，雖然有些學生沒有課未到校，但每天的回報率仍然很高，多數班級更達90％，甚至100％。而為了解相關防疫措施是否確實執行，校園防疫小組更不定時抽查各單位的防疫執行情形。

曾信超校長表示，防疫如同作戰，抗疫之路漫長，校方除了作好各項防疫應變外，最重要的還是呼籲大家要建立自主健康管理的觀念，注意個人衛生，必要時戴口罩、減少出入公共場所和人多的地方，正確且勤快的洗手、保持雙手潔淨，降低病毒感染的機會。

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