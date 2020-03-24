中華醫大華醫湖畔花旗木花開滿枝頭　有如大花傘美極了！

▲中華醫事科技大學校長曾信超，扮起網紅導覽華醫湖畔的花旗木步道，花旗木盛開吸引民眾到湖畔賞花拍照，美不勝收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正值花旗木盛開的季節，中華醫事科技大學認養的華醫湖（仁德滯洪池）湖畔近百株花旗木也紛紛綻放美麗的花朵，伸展開來的枝椏開滿桃紅色的花，有如點綴在大自然中的大花傘，美麗極了，吸引民眾到湖畔賞花拍照。

中華醫事科大校長曾信超，扮起網紅導覽華醫湖畔的花旗木步道。曾信超校長表示，中華醫大於2015年認養仁德滯洪池，並與水利署等相關單位合作，沿著環湖道路種植千株紅花風鈴木，另有一條300公尺的湖畔道路則栽植100多株花旗木，打造華醫湖成為師生休閒散步的後花園，也期盼為台南市創造另一個賞花休憩的據點，每到春天，師生密切注意花期盛開景況。

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曾信超校長說，受連續幾次颱風淹水影響，紅花風鈴木種植至今開花較為零散，倒是花旗木「很給面子」，每年的3～4月間桃紅色的花朵綻滿枝椏，就像個美麗的約定，目前湖畔的花旗木也紛紛綻放美麗的花朵，盛情迎接賞花人士。

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，許多室內活動暫停，戶外空曠地點曬曬太陽兼賞花，成了民眾的休閒選擇，華醫湖畔的花旗木也吸引部份聞風而至的民眾賞花兼散步，花下拍照留下美麗的倩影。

中華醫大表示，正值防疫期間校園管制進出，提醒民眾要到華醫湖賞花須從民安路橋邊小路轉入或改由仁德交流道旁的堤岸道路進入仁德滯洪池。俗稱泰國櫻花的花旗木，花朵桃紅略帶清香，隨風飄落時有如下桃花雨，又被稱為桃紅陣雨樹，花期為每年3～4月間，長達1個半月，賞花的民眾可要把握時機。

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