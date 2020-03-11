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不出門在家一樣享美食　中華醫大教你做電鍋防疫健康料理

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▲中華醫事科大餐旅系黃裕文老師，示範電鍋防疫料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科大餐旅系黃裕文老師，示範電鍋防疫料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情嚴峻，導致很多民眾不敢外出用餐，中華醫事科技大學餐旅管理系，特別設計作法簡單的防疫健康食譜，只要用電鍋就可以做出美味可口的大餐，即使很少下廚、不諳廚藝者也可以輕鬆搞定。

中華醫大餐旅系系主任林士民負責食材營養分析、助理教授黃裕文負責食譜研發及製作的防疫健康電鍋菜。黃金蟲草燉雞湯，食材：雞翅小腿10支、日本山藥300克、北蟲草40克、中薑20克、乾香菇（乾）15克、枸杞8克、紅棗20克、蒜頭30克。調味料：高湯（鹽2茶匙、雞粉1茶匙、白胡椒粉少許、紹興酒3大匙、水2000克）。

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作法：先將雞翅小腿洗淨後去血水備用，乾香菇洗淨泡水漲發對切、薑切片、山藥洗淨削皮切滾刀塊、紅棗枸杞洗淨備用。將所有食材放入電鍋內鍋後，再倒入高湯，用保鮮膜將內鍋封起，外鍋放1杯水蒸到按鍵跳起，再倒入1杯水續蒸，直到按鍵跳起即可。

另一道是薑黃香蕈雜炊飯，食材：台南16號白米300克、鴻喜菇80克、美白菇80克、蘑菇100克、蒜頭30克、洋蔥50克、枸杞8克、薑黃粉5克、菠菜100克。調味料：鹽1茶匙、雞粉1/2茶匙、柴魚醬油1/2茶匙、白胡椒粉1/4茶匙、白酒1大匙、橄欖油1大匙。作法：先將白米洗淨後放入電子鍋的內鍋，加入薑黃粉拌勻，再放入320克的水泡置30分備用。將洋蔥切小丁、蒜頭切末、蘑菇切片、鴻喜美白菇切小段、波菜切小段備用。將切好的蔬菜料及枸杞、調味料倒入米中拌勻，再放入電子鍋中，按下煮飯模式，待按鍵跳起即可享用。

餐旅系系主任林士民表示，黃金蟲草燉雞湯的雞肉屬高生物價值的蛋白質，是維持免疫力的重要元素，而北蟲草自古便有保肺益腎的應用，近來更有研究指出具有提升耐缺氧的能力，配上山藥及香菇多醣體提升免疫防護，是典型的免疫健康餐。薑黃香蕈雜炊飯中所含薑黃是歷史悠久的保健食材，近來又有抗菌抗病毒的科學報告，蕈菇的多醣體，以及洋蔥大蒜中提升免疫的保健成分，再搭配米飯補充能量，是抗疫期間很好的防護佳餚。

負責食譜研發與製作的黃裕文助理教授是系上的金牌教師，個人在餐飲界拿下無數金牌，因在系上有開設養生料理課程，加上正值新冠肺炎疫情期間，很多民眾擔心出門受感染且戴口罩用餐不方便，特地和系主任林士民合作，推出兩道簡單易做的防疫健康電鍋菜，讓很少下廚或擔心廚藝不佳的民眾也可以在家輕鬆做出美味可口的好料理，度過這段抗疫期。

中華醫大餐旅系不藏私，除了會把這兩道電鍋防疫健康菜的作法公佈在「中華醫事科技大學FB粉絲專業」，本著「健康養生、綠色餐飲」的人才培育養成重點，今後也會繼續推出防疫美味菜餚的作法並公布在FB粉絲專業，歡迎民眾上網下載。

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