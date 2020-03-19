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中華醫大職員下月逆勢調薪6％　員工振奮感謝

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▲中華醫事科大董事長鄭啟瑞（右二），偕同校長曾信超（右一），向職員宣布調薪調薪6％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科大董事長鄭啟瑞（右二），偕同校長曾信超（右一），向職員宣布調薪調薪6％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

感念職員辛苦，中華醫事科技大學通過為職員調薪6％，每位職員依照年資不同，平均每月月薪增加約1900元，調薪案已依程序召開公聽會並獲得董事會的支持，從4月份起實施，令全體職員雀躍不已。

中華醫大表示，從民國96年起學校職員的薪資一直維持至今未調整，為因應少子化時代來臨對學生人數帶來的衝擊，學校除了維持正常的師生比，在職員方面採取遇缺不補的措施，民國99年時全校職員共有99人，目前則只有68人，10年來陸續退休或離職等因素自然減少了21人。

請繼續往下閱讀...

為了補平職員退休後的人力空缺，校方積極爭取國科會、教育部及政府相關單位補助計畫，6年來陸續爭取到教學卓越大學、高教深耕計畫、大學社會責任計畫（USR）、設備更新、產業學院等相關補助經費達6億7千多萬元，經由計畫經費聘用助理補充人力，推動各項校務行政的運作。

▲中華醫事科大董事長鄭啟瑞（右二），偕同校長曾信超（右一），向職員宣布調薪調薪6％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在全體教職員工的努力之下，中華醫大這幾年校務蓬勃發展，不僅校務基金盈餘、財務健全，面臨少子化招生嚴竣的考驗，學生數仍維持在近9千人，前2年甚至破9千人，外界對學校辦學也給予正面的評價。

有感於職員人力減少及多年未調薪，校方主動提案為職員調薪，每人加薪6％。職員調薪案已依相關程序進行及完成公聽會，並獲得董事長鄭啟瑞及董事們的支持，職員調薪案自4月份起實施，每位職員依年資不同每月約可增加1600元至2900元的薪水收入，平均每人調薪1900元。

董事長鄭啟瑞19日在校長曾信超的陪同下至各處室向職員宣佈好消息，並慰問大家的辛勞，全體職員雀躍不已向前簇擁表達感謝，興奮之情溢於言表。

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