中華醫大製藥工程系就業博覽　配合疫情防護全戴口罩上陣

▲防疫不輕忽，中華醫大製藥工程系就業博覽，及實習媒合會業者和學生一律戴上口罩參加活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學製藥工程系，18日舉辦就業博覽暨實習媒合會，吸引來自全國20家知名藥廠到校選才，受COVID-19新冠肺炎疫情影響，參加的業者和學生一律戴上口罩，部分藥廠並採用視訊遠距口試代替面對面對談。

製藥工程系系主任張文騰表示，每年該系與台灣製藥工業同業公會合作舉辦的就業博覽暨實習媒合會，不僅讓學生找到適合的實習企業，更有超過6成以上的學生實習期間表現優秀，被直接留用，一畢業立刻成為藥廠的正式員工，實習期間的年資併入計算，才畢業月薪就有近4萬元，因此這項選才活動被視為系上學生進入職場的前哨戰，業者和學生都相當重視。

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就業博覽暨實習媒合會先舉辦廠商說明會，安排各藥廠進行企業現況簡報、待遇、福利及公司的環境與未來發展，提供學生選擇參考。包括中國化學製藥股份有限公司、大豐製藥股份有限公司、生達化學製藥股份有限公司等來自全國各地的20家知名藥廠各派出主管接力說明，之後進行選才面試，讓藥廠和學生進行就業博覽暨實習媒合，藥廠找到適合的培訓人才，學生找到理想的實習企業。指導單位勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心主任胡瑞娟也到場關心。

受COVID-19新冠肺炎疫情影響，此次就業博覽暨實習媒合會要求一律戴口罩入場參加，現場也準備酒精消毒液供參加者隨時清潔雙手，面試對談距離拉大，部份藥廠更採取視訊遠距口試代替面對面對談。中華醫大校長曾信超到場關心活動會場防疫措施，並感謝藥廠提供學生實習機會。

張文騰主任指出，該系所有高年級學生，可依照自己的居住地、藥廠規劃的實習方案、實習津貼、食宿等條件選擇實習廠商，經錄用後全學年在藥廠實習。根據統計，約有超過6成的學生實習期間表現優秀被直接留用，一畢業立刻成為藥廠的正式員工，實習年資併入計算，畢業立即就業，月薪近4萬元，遠高於目前大學新鮮人的平均薪資，升遷速度也比一般科系畢業生更順暢。目前5屆畢業學生中，已有多名學生升任藥廠初或中階主管，月薪超過5萬元。

張文騰主任表示，中華醫大製藥工程系是國內唯一包含大學部與專科部培育製藥專業人才的科系，透過12門製藥實務課程與高年級全學年實習來強化學生本職學能，為藥廠和學生出路創造雙贏契機。

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