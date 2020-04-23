不走促銷自救！亞都麗緻飯店「派員到藥局協助包口罩」超暖心

▲亞都麗緻天香樓。(圖／台北亞都麗緻大飯店提供)

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎延燒之際，飯店紛紛祭出優惠自救，卻有企業走出溫暖人心的不同道路。面對巨大營業損失的壓力之下，台北亞都麗緻大飯店不受疫情擾亂，派遣同仁至周邊鄰里藥局協助包裝口罩，除了讓辛勞的藥師回歸藥學專業外，更提升飯店人力運用的效率與傳達善盡社會企業的信念。

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▲面對巨大營業損失的壓力之下，台北亞都麗緻大飯店不受疫情擾亂，派遣同仁至周邊鄰里藥局協助包裝口罩。(圖／台北亞都麗緻大飯店提供)

此波新冠肺炎的風波中，同為受災戶的台北亞都麗緻大飯店，即便面臨營運下滑，外籍旅客驟減的壓力，對於多年耕耘的企業社會責任(CSR)始終念茲在茲，持續將核心服務拓展並深耕至鄰里社區間。同感於藥局藥師為配合國家政策，從2片、3片至9片口罩包裝，沒有支援的窘境下，他們暫停專業的調劑業務，耗費大量的精神與時間，不眠不休的將口罩包裝完成，只為提供陌生大眾第一線的保護。

▲亞都麗緻大飯店旅館總裁嚴長壽。（圖／記者李孟璇攝）

面臨住房率在短時間內驟降的衝擊，房務同仁的工作量瞬間驟減，亞都麗緻主動將額外的人力外送至鄰里藥局，根據藥局的需求派送同仁前往支援，協助包裝口罩。即便深受疫情打擊，台北亞都麗緻大飯店仍傳遞關愛，有效率的運用因疫情影響而產生的閒置人力，無償提供支援服務，不求額外回報，同時也藉由此舉向醫護人員致上萬分謝意，為抗疫盡企業之力。

▲位於復興SOGO的麗緻巴賽麗。(圖／台北亞都麗緻大飯店提供)

台北亞都麗緻大飯店秉持「體貼入心，更甚於家」的服務，總共擁有219間各式客房，附設多間美食餐廳，包含歷史悠久的法式料理巴黎廳1930 x 高山英紀、道地杭州菜天香樓及充滿法式小酒館氛圍的巴賽麗廳，堅持從細微處落實體貼，真正尊重每位客人，打造台灣飯店專業、誠意與高品質服務的典範。