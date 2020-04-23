缺席爺爺冥誕「金正恩消失真的異常」　南韓政府回：但例行業務都正常

▲南韓政府表示，目前北韓政府例行業務都正常。（圖／朝中社）

文／中央社

（中央社首爾23日綜合外電報導）北韓領導人金正恩近況引發關注，但對於金正恩病危傳聞，南韓當局今天表示，北韓政府例行業務都正常進行，重申沒有發現異常動向。

金正恩十多天沒在公開場合露面，加上外媒報導病危傳聞，金正恩近況引起媒體關注，不過，南韓當局則維持「北韓內部未出現異常動向」的立場。

韓聯社報導，南韓當局人士今天對記者表示，「持續關注北韓媒體，可以看到與各國領袖的書信往來、謝函或生日禮致贈等例行業務都持續進行」，「這些日常性的業務持續進行，可以視為佐證」。

包括北韓中央通信社（KCNA）等官方媒體近日持續刊出與各國領袖交換賀電、向高齡者致贈生日禮、向海外同胞提供獎學金等報導，KCNA也報導，金正恩22日致函敘利亞總統阿塞德（Bashar Al-Assad），感謝阿塞德先前為北韓建國者金日成108歲冥誕發來的賀電。不過這些報導都未附上金正恩的新照片。

至於金正恩15日未出席金日成冥誕的太陽宮殿參拜活動，當局人士表示，雖然有些反常，但「金正日掌權時也只有3次在太陽節（金日成冥誕）時到太陽宮殿參拜」。他也說，南北韓共同設立的南北共同聯絡事務所仍正常運作，每天都會進行兩次測試通話。

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