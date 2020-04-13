誆賣「低於市價」比特幣　富商集資950萬現金+手機定位仍遭騙

2男子誆稱有低於市價的比特幣，騙走富商950萬元。示意圖。（圖／路透）

記者李忠憲／台中報導

李姓、黃姓2男子明知自己沒有比特幣可販售，合謀向林姓富商誆稱，有賣家願意出售每顆低於市價21.8萬元比特幣。林男集資950萬元購買47.5顆。交付現金後為求謹慎還用手機定位追蹤李男，但仍被逃逸無蹤，李黃兩人各分得850萬及100萬元。台中地院審結，依詐欺罪判李、黃1年10月、1年2月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，李姓男子2019年認識做貿易的富商林姓男子，認識2、3個月後覺得有機可乘，找來黃姓友人合謀，5月某日跟林男騙說黃有朋友手中持有大量幣特幣想出清，當時市價為21.8萬，可以低於市價售出。林男表明有意願，李、黃充當牽線人幾經討價還價後，對方同意以每顆20萬售出。3人相約到某茶館討論後，林男承諾購買47.5顆比特幣共950萬元。

李男與林男相約數日後在西屯區某酒店包廂內交易，林帶著助理及集資來的950萬元現金到場，而李只有一人現身，謊稱賣家非常低調，不想露臉，只要確認金額就會將比特幣轉入指定帳戶內。李男為取信對方，當場簽下10張本票並提供身分證質押，同時也提供手機定位，以免捲款潛逃。

李男得手後，帶著950萬元現金離開，林男則委託助理開車，透過定位系統尾隨，結果李男將定位關掉，林才發現遭騙，數日後報警提告詐欺。

黃男坦認犯行，表示主謀是李男，得手950萬他只拿到100萬，其他都李男拿走。李男缺承認有拿走950萬，但辯稱黃才是主謀，只領到350萬元。

法官認為，李男負責找詐騙對象、當場收現金還簽本票，風險最高，角色最沉重，理應領取最高報酬，所辯不足採信。審酌李男與林男已達成和解並部分歸還245萬元，仍保有605萬元，黃則未歸還，依法宣布沒收，並依詐欺罪判李男1年10月，黃男1年2月。

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