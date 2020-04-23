　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一中商圈生意急凍擬向軍方求償？　主委改口「沒有啦…」原因曝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲軍方18日緊急召回艦上官兵集中檢疫隔離，台中集結點竟選在人潮眾多的台中一中校門，讓一中商圈生意大受影響，不復以往人潮。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，軍方18日緊急召回艦上官兵集中檢疫隔離，但台中集結點竟選在人潮眾多的台中一中校門，事件曝光後一中商圈受到重挫，原先疫情後還有約7成，現在直落3成以下；而22日傳出商家們因生意受創，不排除集體向軍方求償，稍早一中商圈主委陳信志表示，「沒有啦…」那是大家感到倒楣，在聊天時才氣得脫口而出，並沒有真的要向軍方求償或是要求國賠。

敦睦艦隊官兵疫情連環爆，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢、隔離檢疫，集合地點選在人潮眾多、緊鄰商圈的台中一中校門旁為集合處，防疫車輛更在未告知校方的狀況下，一度闖入校園；事後證實有2名確診者曾到一中商圈內的2家超商及愛廣場，導致這些店家必須停業消毒，而周邊的商家也受到波及，生意一落千丈。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，軍方18日緊急召回艦上官兵集中檢疫隔離，台中集結點選在人潮眾多的台中一中校門。

陳信志說，自從疫情爆發以來，一中商圈的生意雖有下滑，但尚可維持在7成左右，可是現在又再掉一半，只剩2、3成，軍方將集合點選在如此人潮密集的商圈，實在太誇張。

《ETtoday新聞雲》實地走訪一中商圈，發現人潮確實不如以往，連號稱70年老店的知名冰品店一中豐仁冰、一中豪大雞排等老牌店家，都不見有客人上門，但記者向店家詢問敦睦艦隊事件後，有無相關對策，店家們均口徑一致，都說沒辦法回應，似乎是被下了封口令，僅說「生意確實受到影響」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 號稱70年老店的知名冰品店一中豐仁冰、一中豪大雞排等老牌店家，不見有客人上門 。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

而昨日傳出陳信志對外宣稱，店家不排除要集體向軍方求償，對此，陳信志今日稍早改口，「沒有啦，那是大家在聊天的時候，覺得被軍方波及到實在太倒楣，因為生氣才脫口而出的，沒有真的要向軍方求償或是要求國賠」，對於店家是否被下封口令？陳坦言，因為店家擔心多說多錯，乾脆就協調好，不要再對外透漏任何訊息。

►我沒有遲到，是時間遲到了

【更多新聞】

老舊除濕機自燃引9火警　消防局：快檢查除濕機是否為召回檢修機種

誆治椎間盤突出…手戴套抹油「百人排隊花錢被插肛5分鐘」　他又痛又羞怒提告


 

ET快訊
明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」中文8字設置頂！
周揚青2度發文！曝「戀愛9年努力打繁體」原因
羅志祥隔離中爆多P醜聞　「34分鐘上上下下14次」網酸爆：他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／磐石艦群聚感染「高雄24官兵仍拒疫調」　指揮中心14時說明

423世界閱讀日「走讀台灣」線上起跑！34亮點計畫延長為全年度活動

一中商圈生意急凍擬向軍方求償？　主委改口「沒有啦…」原因曝

曾拿下金鐘主持「3部戲扛起台劇」！舞王形象重創　鄉民唏噓：07-10年紅炸

疫情帶來什麼好處？　網狂推「這一點」：不用再勉強自己！

磐石艦可能感染源？新光曝「帛琉當地情況」：過去一個月都沒肺炎病例

快訊／確診海軍曾到「清水火車站附近咖啡廳」！中市府新增足跡　下午急消毒

想換iPhone問：平均順暢用幾年？果粉「關鍵在電池」解答　曝這系列用不壞

「台南5月1日要封城？」　黃偉哲駁斥：從來沒有說過這件事

全國首創！中市府「宮廟即時看」上線　分流參拜人潮降感染風險

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

LIVE／磐石艦群聚感染「高雄24官兵仍拒疫調」　指揮中心14時說明

423世界閱讀日「走讀台灣」線上起跑！34亮點計畫延長為全年度活動

一中商圈生意急凍擬向軍方求償？　主委改口「沒有啦…」原因曝

曾拿下金鐘主持「3部戲扛起台劇」！舞王形象重創　鄉民唏噓：07-10年紅炸

疫情帶來什麼好處？　網狂推「這一點」：不用再勉強自己！

磐石艦可能感染源？新光曝「帛琉當地情況」：過去一個月都沒肺炎病例

快訊／確診海軍曾到「清水火車站附近咖啡廳」！中市府新增足跡　下午急消毒

想換iPhone問：平均順暢用幾年？果粉「關鍵在電池」解答　曝這系列用不壞

「台南5月1日要封城？」　黃偉哲駁斥：從來沒有說過這件事

全國首創！中市府「宮廟即時看」上線　分流參拜人潮降感染風險

現身了！泰女居家檢疫落跑　遭罰100萬卻2度失聯…上周赴花蓮分署：我沒錢繳

LIVE／磐石艦群聚感染「高雄24官兵仍拒疫調」　指揮中心14時說明

羅志祥媽「保護女生要負責」超開放感情觀曝光　小豬：交往心臟要夠強！

屁孩攜毒闖紅燈跑給警追　被逮「偷偷拿出鐵絲」妄開手銬

紓困重點放哪好？　謝金河：後疫情時代的台灣經濟新定位

韓粉家人攔截投票單！高雄女PO文怒譙「他奶奶的」…遭國民黨提告違反選罷法

宋兆文／如果承受不住共軍第一擊後果將如何？

李敏鎬「大韓帝國」100年前真實存在！萬波息笛遠古史書上也有

林耕仁／停止政治算計！　朝野合作面對抗疫嚴峻時刻！

兒赴美「十幾年沒回來」涉逃避兵役　老父嘆：他在NASA工作，沒聯絡了

生活熱門新聞

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

4縣市大雨特報！全台連下2天降雨熱區出爐　周五晨最冷

艦兵穿軍服怎開房？前艦長揭內幕

疫情害慘業績！館長講到快落淚

懲處陳道輝　他點名：你最該負責

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

距離1公尺以上染疫！一家外出用餐...餐廳「共10人中鏢」

慈濟大學1學生確診肺結核！

媽媽買便當！老闆「10元的眼淚」救了一家人

知名教授沈中華病逝　享壽60歲

更多熱門

相關新聞

迪士尼員工放無薪假　繼承人怒罵：WTF

迪士尼員工放無薪假　繼承人怒罵：WTF

新冠肺炎疫情衝擊全球娛樂產業，迪士尼（Disney）日前也宣布，旗下10萬員工開始放無薪假，要求全體員工共體時艱，推估每個月節省了5億美元的支出。但迪士尼家族繼承人艾比蓋兒卻在推特上替基層員工抱不平，甚至直接怒罵「他x的搞什麼？？？」

主計總處：實施紓困方案今年GDP估可保1.8％

主計總處：實施紓困方案今年GDP估可保1.8％

日媒捧中職獨步全球、看衰韓職

日媒捧中職獨步全球、看衰韓職

蘇貞昌奉總統命！指示羅秉成：協助國防部「找出敦睦艦隊案真相」

蘇貞昌奉總統命！指示羅秉成：協助國防部「找出敦睦艦隊案真相」

關鍵字：

一中商圈敦睦艦隊新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

羅志祥還原「10年色戒」真相

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

北韓醫療團曾來台見習　

丫頭做健康檢查哭了：身體狀況很不好

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面