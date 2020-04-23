一中商圈生意急凍擬向軍方求償？　主委改口「沒有啦…」原因曝

▲軍方18日緊急召回艦上官兵集中檢疫隔離，台中集結點竟選在人潮眾多的台中一中校門，讓一中商圈生意大受影響，不復以往人潮。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，軍方18日緊急召回艦上官兵集中檢疫隔離，但台中集結點竟選在人潮眾多的台中一中校門，事件曝光後一中商圈受到重挫，原先疫情後還有約7成，現在直落3成以下；而22日傳出商家們因生意受創，不排除集體向軍方求償，稍早一中商圈主委陳信志表示，「沒有啦…」那是大家感到倒楣，在聊天時才氣得脫口而出，並沒有真的要向軍方求償或是要求國賠。

敦睦艦隊官兵疫情連環爆，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢、隔離檢疫，集合地點選在人潮眾多、緊鄰商圈的台中一中校門旁為集合處，防疫車輛更在未告知校方的狀況下，一度闖入校園；事後證實有2名確診者曾到一中商圈內的2家超商及愛廣場，導致這些店家必須停業消毒，而周邊的商家也受到波及，生意一落千丈。

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▲敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，軍方18日緊急召回艦上官兵集中檢疫隔離，台中集結點選在人潮眾多的台中一中校門。

陳信志說，自從疫情爆發以來，一中商圈的生意雖有下滑，但尚可維持在7成左右，可是現在又再掉一半，只剩2、3成，軍方將集合點選在如此人潮密集的商圈，實在太誇張。

《ETtoday新聞雲》實地走訪一中商圈，發現人潮確實不如以往，連號稱70年老店的知名冰品店一中豐仁冰、一中豪大雞排等老牌店家，都不見有客人上門，但記者向店家詢問敦睦艦隊事件後，有無相關對策，店家們均口徑一致，都說沒辦法回應，似乎是被下了封口令，僅說「生意確實受到影響」。

▲▼ 號稱70年老店的知名冰品店一中豐仁冰、一中豪大雞排等老牌店家，不見有客人上門 。

而昨日傳出陳信志對外宣稱，店家不排除要集體向軍方求償，對此，陳信志今日稍早改口，「沒有啦，那是大家在聊天的時候，覺得被軍方波及到實在太倒楣，因為生氣才脫口而出的，沒有真的要向軍方求償或是要求國賠」，對於店家是否被下封口令？陳坦言，因為店家擔心多說多錯，乾脆就協調好，不要再對外透漏任何訊息。

►我沒有遲到，是時間遲到了



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