誆治椎間盤突出…手戴套抹油「百人排隊花錢被插肛5分鐘」　他又痛又羞怒提告

▲在國術館為患者治療的椅子。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者唐詠絮、白珈陽／台中報導

台中西屯開設國術損傷整復館的羅姓父子，以食指戴套抹潤滑油插入患者肛門，聲稱1次只要5分鐘便可以改善椎間盤突出及坐骨神經症狀，1次要價1200元，竟然有超過百名的患者爭相排隊前往治療，其中1名患者被插入治療後，回到家覺得「還是超痛的」一氣之下到台中第六警分局報警，整個案情才大曝光。

台中地檢署今天偵查終結，認為羅姓父子無照又執行侵入性治療，父子倆也坦承所為，被依違反醫師法緩起訴1年，羅男的兒子繳回犯罪所得42,000元，父子2人需各繳公庫8萬及5萬元。

▲羅姓父子為患者治療的潤滑油及手套等證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

依據緩起訴書指出，羅姓父子於2017年到2019年間，於台中西屯開設國術損傷整復館，以民俗療法為患者治療椎間突出等症狀，由於2人均未取得醫師資格，即招攬患者治療進行侵入性療法，1次1200元，以食指戴套抹潤滑油插入患者肛門，按摩板動尾骨，具有侵入性的危險性，台中警方與衛生所於2019年3月間前往稽查搜索，查扣整復預約治療簿及潤滑油手套等等證物。

檢方指出，羅姓父子2人以侵入性治療為患者治療，非屬國術館推拿範疇，2人均犯醫師法第28條，未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務之罪。

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