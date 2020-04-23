屏東大樓鴿子慘遭吹箭「貫穿頸部」 他PO照怒揪凶手！網友：看了好痛

▲▼鴿子遭有心人士以吹箭攻擊，頸部貫穿整根針。（圖／翻攝臉書《屏東吃喝玩樂》，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

屏東縣一處公寓大樓日前出現虐鴿事件！有民眾將鴿子受傷慘狀上傳至臉書社團《屏東吃喝玩樂》，原PO當場撞見停留陽台外的鴿子慘遭有心人士吹箭直接貫穿脖子，畫面相當驚悚，而網友們見到這幕直呼，「太可惡了」。

原PO於18日提到，雖然鴿子出沒在大樓很惱人，但他認為「鴿子也是有生命」，會跟管委會討論如何讓鴿子離開，也提醒住在該棟的家長注意孩童是否有玩「十字弓、吹箭或BB槍」等危險物品，也跪求網友「知道怎麼救鴿子嗎」，直指看了很痛，呼籲別再這樣。

▲▼受害的鴿子不只1隻。

不料事隔5日原PO又發文，原因是鴿子竟再度遭吹箭攻擊，讓她氣憤表示「真的太過分」，請該大樓住戶注意並拍照存證，希望可以順利檢舉，也提供通報三步驟：聯絡警方、取得證據、通報當地「動保單位」。

貼文一出，引起眾怒，網友痛批，「太可惡」、「不可輕饒」、「好痛」、「鴿子住空調內真的想發火，拿牠們沒辦法，但這樣也太殘忍了」、「吹箭落下也會刺傷住戶很危險」、「吃飽太閒」、「希望轄區警方注意」。

警方表示，吹箭雖非管制器械，但攻擊鴿子一事已違反動保法，民眾若有確切的照片、影片可交由警方進行調查處理，將兇手依法送辦。

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