婦騎電動代步車購物途中故障　瑪家警主動排除揪甘心

▲屏東縣內埔警分局瑪家所所長黎昭明、警員高世傑 主動排除洪姓婦人所故障騎乘電動代步車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣洪姓老婦人電動車外出購物，發生故障，停在路旁愁容滿面，內埔警分局員巡邏發現，連繫代步車公司，惟對方表示路途太遠、人手不足，無法及時趕來，警方研讀操作手冊排除，讓她感激在心頭。

內埔警分局瑪家所所長黎昭明、警員高世傑日前執行巡邏勤務，行經屏35線時，看到1名老婦坐於路旁愁容滿面，主動上前關心。

洪姓婦人表示，因忙著下山至水門村市區購物，但剛出門不久，所騎乘的電動代步車突然無法發動，臨時又無人幫忙排除，只能停於路旁乾著急；黎員因此先行聯繫代步車公司，然廠商表示因路程遙遠且人手不足，恐無法立即趕來。

由於洪婦已苦等多時，警方徵詢其同意後，便開始嘗試排除，經2警研究操作手冊，並重新啟動車輛後，該電動車竟恢復正常運作，洪婦瞬間萬分雀躍，連忙向警方道謝，黎員也提醒婦人應至修理廠檢視車況，避免再度發生類似情形。

黎員表示，從警多年，修好電動代步車還是頭一遭，幸好該車本身無太多狀況，只是希望民眾能夠多瞭解自己的代步工具，以免狀況發生時，才不會手足無措。

洪婦說，平常也是騎著電動車採買民生用品，首次發生車輛無法發動的狀況，衷心感謝警方主動的關心及協助，也會擇日將車牽回原廠檢驗。

分局長蔡耀順肯定黎、高2員勤務中主動發現民眾困難並協助排除，讓民眾感受警方積極與溫馨的一面，值得同仁學習；也呼籲民眾，平時做好車輛保養及清潔工作，有助於降低車輛發生故障的風險。

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