東華大學「避免群聚」下禁酒令　學生批「獨裁」衝校長室抗議

▲面對校方祭出「禁酒令」，東華大學數十名學生22日赴校長室抗議。（圖／翻攝臉書國立東華大學學生會，下同）



記者陳羿妏／綜合報導

花蓮國立東華大學校長日前以為避免群聚感染祭出「禁酒令」，引發東華大學學生會不滿，認為學生未參與該會議，校方便擅自以「致詞」決策，因此數十名學生22日自行發起抗議活動，希望校方能正視學生聲音。對此，東華大學23日向《ETtoday新聞雲》記者證實，疫情結束後會開放學生代表參加，進行後續酒精販賣討論。

面對「委外廠商管理委員會」學生代表單方面接收校方下令，「防疫期間為避免群聚，校內餐廳、超商不得販售含酒精飲料」一事，東華大學學生會認為，從校方的會議紀錄來看，「禁酒令」提案並沒有經過討論，單單為「主席校長致詞」，就轉變成執行決議，程序上有誤，此外「禁止賣酒就能避免群聚感染」一說，邏輯謬誤，因為離開校園後，學生還是有機會接觸到酒精飲品、仍能群聚。

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▲8日公文一出，校內超商冰箱內酒精飲料全部淨空。（圖／東華大學學生會提供）

東華大學學生會10日表達三大訴求，希望學校「撤回禁酒令」、「有關學生事務的會議應邀請學生代表出席」、「未來相關議案由所屬委員會討論」，而面對校方遲遲未正視學生聲音，數十名學生22日舉起「校長獨裁愛說謊」、「我們不是過客，是這裡的主人」等大字報，前往校長室陳情。

東華大學23日向《ETtoday》記者證實，校長事後親自接見學生會長等3名學生，就「禁酒令」一事進行意見交換，也與學生達成共識，疫情結束後會讓學生代表參與校方單位「衛生委員會」的會議，一同研議後續酒精是否販賣，以及「完備校園禁賣酒精性飲料的程序」。

東華大學學生會22日晚間於臉書提到，起初校方是因為校內有部分學生深夜群聚喝酒，為改善吵鬧才提出「禁酒令」，不過他們認為校內吵鬧行為、不當飲酒「不應該因疫情無限上綱」，之後將提出改善空間、明定教學行政區等建議，並持續與校方溝通，另外期待這次的事件能「讓校方感受到學生的誠意，未來在所有決策上審慎思考，將所有人意見納入考量」。

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