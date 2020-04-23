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重要聊天記錄別刪！　陸5/1起微信內容等可作為呈堂證供

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▲微信等社交軟體聊天內容將被明確規範可作為法律證據。（圖／翻攝大陸網站）

▲微信等社交軟體聊天內容將被明確規範可作為法律證據。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸微博、微信、支付寶等新科技越來越廣泛為民眾使用，網路上出現的法律糾紛也有增加趨勢。雖然在過往判決中，微信上的聊天記錄、短訊及電子交易記錄等已經有作為證據的案例，不過，5月1日將上路的《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》將明確規範5類電子數據為法律證據，掃除原有的灰色地帶。

▲▼老公微信朋友圈刷到老婆全裸影片。（圖／翻攝自微博）

▲微信內的聊天記錄得保存原檔，才可用於法律途徑。（示意圖／翻攝自微博）

《澎湃新聞》報導，未來可以作為電子證據的5大類包括，網頁、博客、微博客等網路平台發佈的內容；手機短訊、電子郵件、即時通訊軟體、通訊群組等網路應用服務的通訊訊息；用戶註冊訊息、身份認證訊息、電子交易記錄、通訊記錄、登錄日誌等信息；文檔、圖片、音訊、視訊、數位證書、電腦程式等電子文件及其他以數位形式存儲、處理、傳輸的能夠證明案件事實的訊息。

▲▼P2P,網路借貸。（示意圖／CFP）

▲網路借貸衍生出新型態的法律糾紛。（示意圖／CFP）

北京大成（鄭州）律師事務所主任李煦燕表示，個人民間借貸、網路借貸、網絡購物等引發的糾紛中，電子數據的應用較為頻繁，多數情況下，當事人能夠提供的證據僅限於微信聊天記錄、網絡轉賬等電子數據，「因此，電子數據如何提取以及如何作為證據使用，對當事人證明案件事實、維護合法權益，尤為重要。」

不過，對於電子證據的保存及出示方式，也有需要注意的地方。河南繼春律師事務所律師張波提醒，「以電子數據作為證據的，應提供原件。」張波以微信紀錄為例，一旦有金錢往來，微信記錄必須保存原始記錄，截圖會無法證明真實性，「轉賬記錄、重要對話等要注意保留，不要隨意刪除。」

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