刑案法院主動沒收第三人財產　大法庭肯定檢方也支持

▲大法庭做出裁定，法院可依職權沒收第三人財產。（圖／記者謝婷婷攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院刑事大法庭22日做出第三件裁定，對於檢方未聲請沒收的第三人財產，法院得否依職權「主動」沒收之。雖然最高法院新任院長吳燦等人採取「否定說」，但大法庭最後仍決議採取「肯定說」，讓法院可以主動沒收第三人財產。對此，最高檢察署也立刻發表聲明，支持這個見解。

本案乃是因記者、主播、藝人聯手捲入的「碩天科技炒股案」，高院更一審合議庭審理時認為，全案雖由亨豐投資公司董事長陶然（原名陶煥五）在炒股使用多個人頭戶，其中有14個人頭戶與本案犯罪不法所得有關，更一審法院為保障可能被沒收財產的第三人程序主體地位、參與沒收程序的權利及尋求救濟的機會，因此在去年6月間做出裁定，命14個人頭戶參與沒收程序；更一審法院也在2個月後的判決中，宣示沒收這些不法所得。

對於人頭戶遭沒收，陶煥五認為檢方與當事人既未提出聲請，法院就應秉持聽審的中立原則，不能自行開啟第三人沒收程序，案經最高法院審理後，陶煥五聲請提案至大法庭以統一法律見解；最高法院大法庭因此審理本案。

大法庭於22日做出宣示，決議採取「肯定說」。理由是因實體法上，為維護財產秩序之公平正義，明定沒收之法律效果兼及第三人；程序法上，本於控訴原則，檢察官對被告及犯罪事實之起訴效力，當已包括沒收。從而，法院為維護公平正義，並保障第三人聽審權，基於法治國訴訟照料義務法理，自應依法命第三人參與沒收程序，俾其充分行使防禦權。

對於大法庭作出的裁定，最高檢察署隨即發表聲明表示支持。最高檢指出，這個裁定支持法院應善盡照料第三人之義務，並實現犯罪所得應予剝奪之普世價值，對維護公平正義具有重大意義。最高檢更指出，第三人財產沒收固無庸以檢察官聲請為必要，然檢察官在偵查中與起訴時仍應依據《刑事訴訟法》相關規定，確實通知第三人，除於通知內詳載應沒收財產之名稱、種類、數量及其他足以特定之事項，以及構成沒收理由之事實要旨及其證據之外，並於公訴時善盡舉證責任，不應有所懈怠，以維護第三人權益及實現公平正義。

