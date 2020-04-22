　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刑案法院主動沒收第三人財產　大法庭肯定檢方也支持

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大法庭新制上路！法律見解統一 民眾打官司、檢方辦案有依循。（圖／記者謝婷婷攝）

▲大法庭做出裁定，法院可依職權沒收第三人財產。（圖／記者謝婷婷攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院刑事大法庭22日做出第三件裁定，對於檢方未聲請沒收的第三人財產，法院得否依職權「主動」沒收之。雖然最高法院新任院長吳燦等人採取「否定說」，但大法庭最後仍決議採取「肯定說」，讓法院可以主動沒收第三人財產。對此，最高檢察署也立刻發表聲明，支持這個見解。

本案乃是因記者、主播、藝人聯手捲入的「碩天科技炒股案」，高院更一審合議庭審理時認為，全案雖由亨豐投資公司董事長陶然（原名陶煥五）在炒股使用多個人頭戶，其中有14個人頭戶與本案犯罪不法所得有關，更一審法院為保障可能被沒收財產的第三人程序主體地位、參與沒收程序的權利及尋求救濟的機會，因此在去年6月間做出裁定，命14個人頭戶參與沒收程序；更一審法院也在2個月後的判決中，宣示沒收這些不法所得。

對於人頭戶遭沒收，陶煥五認為檢方與當事人既未提出聲請，法院就應秉持聽審的中立原則，不能自行開啟第三人沒收程序，案經最高法院審理後，陶煥五聲請提案至大法庭以統一法律見解；最高法院大法庭因此審理本案。

大法庭於22日做出宣示，決議採取「肯定說」。理由是因實體法上，為維護財產秩序之公平正義，明定沒收之法律效果兼及第三人；程序法上，本於控訴原則，檢察官對被告及犯罪事實之起訴效力，當已包括沒收。從而，法院為維護公平正義，並保障第三人聽審權，基於法治國訴訟照料義務法理，自應依法命第三人參與沒收程序，俾其充分行使防禦權。

對於大法庭作出的裁定，最高檢察署隨即發表聲明表示支持。最高檢指出，這個裁定支持法院應善盡照料第三人之義務，並實現犯罪所得應予剝奪之普世價值，對維護公平正義具有重大意義。最高檢更指出，第三人財產沒收固無庸以檢察官聲請為必要，然檢察官在偵查中與起訴時仍應依據《刑事訴訟法》相關規定，確實通知第三人，除於通知內詳載應沒收財產之名稱、種類、數量及其他足以特定之事項，以及構成沒收理由之事實要旨及其證據之外，並於公訴時善盡舉證責任，不應有所懈怠，以維護第三人權益及實現公平正義。
 

ET快訊
4孩工地玩耍「身斷2截」慘遭活埋亡！爸媽認屍崩潰：還有溫度啊
「88會所」豪華招待所內部裝潢曝光！　同棟住戶抗議...即起
快訊／新增確診1官兵「足跡公布」！　「家樂福」關門大消毒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他清晨進娃娃機店偷11盒模型…酷似「彭于晏」的老闆笑：你也吃完早餐再來

刑案法院主動沒收第三人財產　大法庭肯定檢方也支持

磐石艦確診病患家人就讀北市警專！　警專證實：學生「還沒返校」

終極三寶！女騎士橫跨雙黃線害人摔車　瞄「受害者」一眼就闖紅燈跑了！

釣翁之意不在蝦…警破桃園釣蝦場　美女坐檯「1小時1千元」

「88會所」豪華招待所內部裝潢曝光　同棟住戶抗議！業主：即日起歇業

吃安眠藥開車上路…撞車後直衝施工處墜橋亡　家屬求國賠453萬敗訴

潑漆銅鑼灣書店林榮基　何韻詩案檢察官承辦！認3嫌有共犯聲押

立委助理倒臥立院不治　初步排除感染肺炎待化驗確認死因

女同學見他「看圖抓下體」覺得噁！老師未通報挨罰不服：又沒接觸

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

Ctrl+Alt+Del按到冒煙也沒反應　動畫重現被快捷鍵「已讀」的焦慮

他清晨進娃娃機店偷11盒模型…酷似「彭于晏」的老闆笑：你也吃完早餐再來

刑案法院主動沒收第三人財產　大法庭肯定檢方也支持

磐石艦確診病患家人就讀北市警專！　警專證實：學生「還沒返校」

終極三寶！女騎士橫跨雙黃線害人摔車　瞄「受害者」一眼就闖紅燈跑了！

釣翁之意不在蝦…警破桃園釣蝦場　美女坐檯「1小時1千元」

「88會所」豪華招待所內部裝潢曝光　同棟住戶抗議！業主：即日起歇業

吃安眠藥開車上路…撞車後直衝施工處墜橋亡　家屬求國賠453萬敗訴

潑漆銅鑼灣書店林榮基　何韻詩案檢察官承辦！認3嫌有共犯聲押

立委助理倒臥立院不治　初步排除感染肺炎待化驗確認死因

女同學見他「看圖抓下體」覺得噁！老師未通報挨罰不服：又沒接觸

不斷更新／林益全開轟　富邦前5局續追統一

黃河大濃妝比女人還撫媚！　憶高中遭譏笑：這樣也能演戲？

iPhone SE該不該買？3C達人5大理由超勸敗

iPhone SE開箱：小資果粉絕對該入手的新歡

這顆祖母綠要4億8000萬元！　海瑞溫斯頓重量級寶石襲台

快訊／彰化花壇3樓透天厝火警「煙囪效應」　母子受困嗆傷送醫

超狂印度粉「神技跟車」邊飆邊舉照片示愛　克里斯漢斯沃驚呆：機車特技都交給他

他清晨進娃娃機店偷11盒模型…酷似「彭于晏」的老闆笑：你也吃完早餐再來

港點控快看！點8號蒸籠推車每籠只要51元　限期7天

澎湖縣出門「全面帶口罩」！違規罰3000　縣民兩極評價戰翻

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

信義區藏億元招待所　警官藝人都來玩

房仲狼假冒長榮主管　性侵20歲求職女

老屁孩逼車打人遭「抱頭摔」　健身教練起底

桃園艦大副酒駕撞6騎士　海巡署震怒了

帶女友逛夜市莫名被刺噴血　屁孩：他排氣管太大聲

小五女童墜15樓　摔中庭倒血泊身亡

影／桃園艦大副逆向衝撞畫面曝！

快訊／桃園艦大副酒駕！「保齡球式」撞飛一排騎士

中尉兒269旅營區輕生　母陳情信曝光

3空姐揭「陪酒」內幕　遠航起訴再敗

辣妹喝茫大廳洩底　幫派份子持棍上門

誆治椎間盤　百人排隊花錢被插肛5分鐘

懷疑老公偷吃　女醫師慘遭徵信社計中計坑殺3千萬

更多熱門

相關新聞

美密蘇里州為疫情提告！　耿爽：無事實法律依據十分荒唐

美密蘇里州為疫情提告！　耿爽：無事實法律依據十分荒唐

近日，美國個別政客對於中國隱匿疫情，要起訴中國政府。對此，中國外交部發言人耿爽今22日主持例行記者表示，「這種所謂的控告毫無事實和法律依據，十分荒唐。」

3空姐揭「陪酒」內幕　遠航起訴再敗

3空姐揭「陪酒」內幕　遠航起訴再敗

七七行館案更審辯結　劉政池泣訴

七七行館案更審辯結　劉政池泣訴

皇冠直銷男下藥性侵　二審輕判

皇冠直銷男下藥性侵　二審輕判

「蘆竹王陽明」仍遭重判10年、2年8月

「蘆竹王陽明」仍遭重判10年、2年8月

關鍵字：

法律人權沒收第三人財產大法庭刑案最高檢察署法律見解最高法院

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面