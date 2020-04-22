美密蘇里州為疫情提告！　耿爽：無事實法律依據十分荒唐

▲美國密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

近日，不只美國個別政客揚言起訴中國政府，美國密蘇里州（State of Missouri）先開第一槍，針對中國隱匿疫情，已經提出告訴。對此，中國外交部發言人耿爽今22日主持例行記者表示，「這種所謂的控告毫無事實和法律依據，十分荒唐。」

▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

耿爽回應，中方自1月3日起就開始向美國定期通報資訊，美方通過中方獲取疫情資訊的資料和管道是暢通的。中國為全世界抗擊疫情作出了重要貢獻，對於這一點，國際社會有目共睹，也都普遍給予高度讚賞。

對於訴訟純，耿爽說，屬惡意濫訴，有違基本法理。根據國際法上的主權平等原則，中國各級政府在疫情防控方面所採取的主權行為不受美國法院管轄。濫訴不利於美國國內的疫情防控，也與當前國際抗疫合作背道而馳。美方現在的正確做法應當是駁回濫訴。

▲美國新冠肺炎疫情全面擴散。（圖／路透社）

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）、ABC新聞（ABC News）等外媒報道，密蘇里州（State of Missouri）成為美國第一個對中國提告的州，密蘇里州總檢察長施密特 (Eric Schmitt) 21 日 向美國聯邦法院提出民事訴訟，指控中國政府導致州內經濟損失慘重，要求賠償。

密蘇里州訴狀內容說，「中國一再出現的非法和不合理行為和無所作為，已損害並嚴重干擾密蘇里州大部分居民的生命安全、殘害生命，損及密蘇里州的秩序和經濟。」